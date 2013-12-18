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Постер фильма Страна хороших деточек
Постер фильма Страна хороших деточек
Постер фильма Страна хороших деточек
Постер фильма Страна хороших деточек
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 2.9
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4 постера
Киноафиша Фильмы Страна хороших деточек

Страна хороших деточек

Strana khoroshikh detochek 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Саша растет непослушной девочкой. Она донимает своих родителей, и те неосмотрительно желают, чтобы на Новый Год им подарили другого, хорошего, ребенка. И вот куранты бьют полночь, и вместо Саши в доме появляется совершенно чужая девочка. А сама она отправляется в волшебную страну, где ее попытаются перевоспитать. Здесь живут только хорошие дети, которыми правит строгая королева. Никто не может нарушать действующие правила, но главная героиня собирается вернуться к своим родителям.

  • В основу экранизации легла книга для детей с одноименным названием, которую написала Анна Старобинец. Она была издана в 2009 году. Писательница сама адаптировала сценарий.
  • На первом этапе кастинга специалисты по подбору актеров посещали московские школы. Затем детей, которых они отобрали, прослушивали режиссер и продюсер.
  • Исполнительница главной роли Кира Флейшер была случайным ребенком, и раньше нигде не снималась. Она призналась, что похожа на свою героиню, и тоже любит командовать.
  • Продюсеры признались, что хотели снять именно детское кино, поскольку в России его практически нет.
  • Для съемок волшебной страны было задействовано множество декораций. Однако частично использовалась компьютерная графика.

Это история непослушной девочки Саши, родители которой неосмотрительно пожелали себе на Новый год, чтобы у них вместо Саши появилась хорошая девочка. Не успели пробить праздничные куранты, как на пороге появилась чужая хорошая девочка, а Саша сказочным образом перенеслась в волшебную Страну хороших деточек на перевоспитание. В этой стране правит строгая королева и ее еще более строгий полномочный представитель, а жизнь подчинена строгим правилам. Чтобы вернуться домой к родителям, Саше придется пройти через невероятные приключения и преодолеть множество испытаний, в чем ей помогут верные друзья – кот Багет и пес Балбес.

Страна хороших деточек - трейлер
Страна хороших деточек  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 18 декабря 2013
Дата выхода
18 декабря 2013 Россия Вольга 0+
19 декабря 2013 Беларусь
19 декабря 2013 Казахстан
20 декабря 2013 США
19 декабря 2013 Украина
Производство Jomami Filmproduktion
Другие названия
Strana khoroshikh detochek, Land of Good Kids, Das Land der guten Kinder, Il regno dei bravi bambini, Kraina grzecznych dzieci, Страна хороших деточек, サーシャと不思議なワンダーランド, 好孩子的国度
Режиссер
Ольга Каптур
В ролях
Кира Флейшер
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Наталья Селезнева
Наталья Селезнева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
2.9 IMDb
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Страна хороших деточек

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Страна хороших деточек - трейлер
Страна хороших деточек Трейлер
Страна хороших деточек - отрывок 2: песня полпреда
Страна хороших деточек Отрывок 2: песня полпреда
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