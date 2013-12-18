Саша растет непослушной девочкой. Она донимает своих родителей, и те неосмотрительно желают, чтобы на Новый Год им подарили другого, хорошего, ребенка. И вот куранты бьют полночь, и вместо Саши в доме появляется совершенно чужая девочка. А сама она отправляется в волшебную страну, где ее попытаются перевоспитать. Здесь живут только хорошие дети, которыми правит строгая королева. Никто не может нарушать действующие правила, но главная героиня собирается вернуться к своим родителям.
Это история непослушной девочки Саши, родители которой неосмотрительно пожелали себе на Новый год, чтобы у них вместо Саши появилась хорошая девочка. Не успели пробить праздничные куранты, как на пороге появилась чужая хорошая девочка, а Саша сказочным образом перенеслась в волшебную Страну хороших деточек на перевоспитание. В этой стране правит строгая королева и ее еще более строгий полномочный представитель, а жизнь подчинена строгим правилам. Чтобы вернуться домой к родителям, Саше придется пройти через невероятные приключения и преодолеть множество испытаний, в чем ей помогут верные друзья – кот Багет и пес Балбес.
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