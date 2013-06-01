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4.8
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Плюшевые мишки
4.8
Плюшевые мишки
, 2013
Teddy Bears
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
4.8
Плюшевые мишки
Трейлер
Трейлер
В ролях
Гиллиан Джейкобс
Emily
Захари Найтон
Dave
Дэвид Крамхолц
Andrew
Мелани Лински
Hannah
Джейсон Риттер
Owen
Нед Битти
Old Man Carl
Дейл Дикки
Lori
Ана О’Райли
Zoe
Hutchi Hancock
Lucy
Тара Карсиан
Ms. CP
Режиссер
Томас Битти
,
Ребекка Фишман
Сценарист
Томас Битти
Композитор
Julian Wass
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2013
Премьера в мире
1 июня 2013
Дата выхода
1 июня 2013
Россия
16+
1 июня 2013
Казахстан
30 мая 2014
США
1 июня 2013
Украина
Производство
Tribeca Films, Covert Productions, Sparkhouse Media
Другие названия
Teddy Bears, The Big Ask, Плюшевые мишки
Еще
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
12
голосов
4.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
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Плюшевые мишки
Трейлер
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Кадры из фильма
Цитаты
Andrew
Привет. Убедись, что твой муж знает, насколько ты для него важна. И не бойся просить у него то, что тебе нужно, даже если это не всегда принято.
Отзывы о фильме
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