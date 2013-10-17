Рудольф Нуреев. Мятежный демон, 2012

Голодный мальчишка из Уфы, выросший в бедной семье, бесконечно далёкой от мира балета. Своим взлётом он обязан только самому себе, своему упорству и… таланту. Талантливы многие – Нуреев один.

Человек, проживший необыкновенную жизнь. Русский танцовщик, сбежавший при невероятных обстоятельствах из СССР, воодушевлял Париж, Лондон, Нью-Йорк. Зрелый мастер, метр, возглавивший балет Парижской национальной оперы (Гранд Опера) и привнесший в него новую жизнь.У него была страстная, кипучая, свободолюбивая натура, взрывной темперамент, о котором до сих пор ходят легенды. Не будь этого, кто знает, смог бы Нуреев заставить всех признать свой талант? Он не боялся иметь плохую репутацию. Его личность была частью его успеха.Авторы фильма старались воссоздать портрет противоречивой и яркой личности артиста, осветить самые яркие, драматичные эпизоды его бурной жизни.В фильме о Рудольфе вспоминают его друзья, коллеги, балетные критики Парижа, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Казани.

Ведущий фильма – народный артист России Андрис Лиепа, который, не смотря на запреты власти, встречался и дружил с Рудольфом Нуреевым.

