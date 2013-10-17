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Рудольф Нуреев. Мятежный демон
Киноафиша Фильмы Рудольф Нуреев. Мятежный демон

Рудольф Нуреев. Мятежный демон, 2012

2012 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

Голодный мальчишка из Уфы, выросший в бедной семье, бесконечно далёкой от мира балета. Своим взлётом он обязан только самому себе, своему упорству и… таланту. Талантливы многие – Нуреев один.

Человек, проживший необыкновенную жизнь. Русский танцовщик, сбежавший при невероятных обстоятельствах из СССР, воодушевлял Париж, Лондон, Нью-Йорк. Зрелый мастер, метр, возглавивший балет Парижской национальной оперы (Гранд Опера)  и привнесший в него новую жизнь.У него была страстная, кипучая, свободолюбивая натура, взрывной темперамент, о котором до сих пор ходят легенды. Не будь этого, кто знает, смог бы Нуреев заставить всех признать свой талант? Он не боялся иметь плохую репутацию. Его личность была частью его успеха.Авторы фильма старались воссоздать портрет противоречивой и яркой личности артиста, осветить самые яркие, драматичные эпизоды его бурной жизни.В фильме о Рудольфе вспоминают его друзья, коллеги, балетные критики Парижа, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Казани.

Ведущий фильма – народный артист России Андрис Лиепа, который, не смотря на запреты власти, встречался и дружил с Рудольфом Нуреевым.
 

5.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 октября 2013
Премьера в мире 17 октября 2013
Прокатчик Кинография
Режиссер
Татьяна Малова
В ролях
Андрис Лиепа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рудольф Нуреев. Мятежный демон 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Фильм как будто снят для канала "Культура". Те, кто этот канал уважает, думаю, не разочаруются. Кстати, накакой голубятины, что даже… Читать дальше…
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10 голосов
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