Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Карательный отряд
4.1
Киноафиша Фильмы Карательный отряд
4.1

Карательный отряд

, 2013
Force of Execution
США / боевик / 18+
Постер фильма Карательный отряд
4.1

О фильме

Криминальная империя была родной для Александра Коатеса и разрушительной для его врагов, пока он номер один. Роман Хурст, испортил то, что было обычным делом. Александр спас своему протеже жизнь, но запачкал руки, что заставило Хурста уйти в отставку навсегда. Вскоре Александр понял, что ему нужна помощь Хурста в последний раз, когда появился Айсман, безжалостный убийца.

В ролях

Стивен Сигал
Стивен Сигал
Alexander Coates
Винг Реймз
Винг Реймз
Ice Man
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Oso
Дэвид Хаус
Dre
Сара Минник
Сара Минник
Брен Фостер
Брен Фостер
Hurst
Дилан Кенин
Дилан Кенин
Эрик Стейниг
Дженни Гэбриэлль
Karen
Marlon Lewis
Dante
Gillie Da Kid
Clay
Big U. Henley
Lathrell
Режиссер Киони Ваксман
Сценарист Ричард Битти, Michael Black
Композитор Майкл Ричард Плауман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 17 декабря 2013
Дата выхода
17 декабря 2013 Россия 16+
3 февраля 2014 Великобритания
14 апреля 2014 Германия
17 декабря 2013 Казахстан
31 декабря 2013 США
17 декабря 2013 Украина
3 февраля 2014 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $87 122
Производство 6 Guns Productions, Voltage Pictures
Другие названия
Force of Execution, Ejecución extrema, Az utolsó vérig, Baudžiamasis burys, Chinmoku no shokei gundan, Demonstracja siły, Executie în forta, Hukkamise vägi, Lực Lượng Đặc Nhiệm, Senhor do Crime, Ο αρχηγός του εγκλήματος, Карательный отряд, Наказателен отряд, 沈黙の処刑軍団, 重裝叛逃

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 14 голосов
4.3 IMDb

Цитаты

Alexander Coates Хочешь искупить свою вину? Слово «сэппуку» я использовать не хочу — это для тех, у кого есть честь. А у тебя её нет. Так что перережь свою ёб###ую глотку, или я сделаю это за тебя.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Карательный отряд

Максимальный срок
Максимальный срок боевик, триллер
2012, США
4.0
Опасный человек
Опасный человек боевик, триллер
2009, США
5.0
Карточный долг
Карточный долг боевик, криминал, драма
2008, США
5.0
Двойная игра
Двойная игра триллер, боевик
2014, США
2.0
Тень якудза
Тень якудза боевик, триллер
2005, США / Япония
4.0
Иностранец
Иностранец боевик, триллер
2003, США / Польша
3.0
Ни жив, ни мертв
Ни жив, ни мертв боевик, триллер
2002, Германия / США
4.0
Курьер из "Рая"
Курьер из "Рая" комедия
2012, Россия
5.0
Руслан
Руслан боевик, триллер, криминал
2009, США / Канада / Россия
5.0
Смертельная гонка: Франкенштейн жив
Смертельная гонка: Франкенштейн жив боевик
2010, США
6.0
Крутой чувак
Крутой чувак боевик
2012, США
6.0
Крутые чуваки
Крутые чуваки боевик
2014, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше