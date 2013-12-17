Криминальная империя была родной для Александра Коатеса и разрушительной для его врагов, пока он номер один. Роман Хурст, испортил то, что было обычным делом. Александр спас своему протеже жизнь, но запачкал руки, что заставило Хурста уйти в отставку навсегда. Вскоре Александр понял, что ему нужна помощь Хурста в последний раз, когда появился Айсман, безжалостный убийца.
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