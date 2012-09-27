Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ученик мастера Ученик мастера
Киноафиша Фильмы Ученик мастера
Tai ji 1: Cong 0 kai shi

Ученик мастера, 2012

2012 / Китай
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Чрезвычайно одаренный парнишка Ян Лучань отправляется в деревню Чэнь, чтобы узнать скрытые от всех секреты боевых искусств, но быстро узнает, что деревне угрожает грозный батальон солдат. Под угрозой жители поселения решают доверить постороннему, способному помочь им в защите, секреты тай-цзы…

  • Сюжет — вымышленная история о первой передаче тайн искусства тай-цзы, принадлежащих семейству Чэнь, человеку со стороны.
  •  Фильм получил 5 Гонконгских кинопремий — за работу художника-постановщика, дизайн костюмов и грима, хореографию боя, спецэффекты. Награды удостоился и лучший новый актер — Юань Джейден, исполнитель главной роли. Также картина удостоилась двух престижных китайских кинопремий «Золотая лошадь» — также за грим&костюмы и постановку боевых сцен.
  • Это пятая режиссерская работа гонконгского режиссера Стивена Фанга. Шестой станет сиквел этой ленты, «Герой». 
  • Фанг также известен как актер, причем снимается с 16-летнего возраста, его дебютная работа, где он играет главного героя в юности — это американская телевизионная драма 1990 года «Запретные ночи».
  • Джейден — актерский псевдоним Юаня Сяочао. Он мастер боевых искусств, экс-чемпион мира по ушу (завоевывал чемпионский титул в 2005 и 2007).

Необыкновенно одарённого ребёнка Яна Лучаня все считают местным дурачком, тем не менее, мать Яна предлагает ему изучить боевые искусства. Подчинившись её желанию, Ян отправляется в отдалённую деревню Чэнь обучаться тайцзы.

В этой легендарной деревне все практикуют тайцзы, и используют его в повседневной жизни. Однако жителям деревни запрещено раскрывать аспекты тайцзы чужакам, и Ян узнал об этом на собственном опыте.

Яну по прибытию в деревню всячески пытаются отбить охоту местные жители, вызывая его на поединки. Используя приёмы тайцзы, его побеждают все — мужчины, женщины и даже дети. Проведя серьёзный бой и потерпев поражение от Юньян, красивой дочери мастера Чэня, Ян решает изучить искусство тайцзы и найти мастера Чэня.

Но юный Ян и не догадывается, что странный бедняк, который спас его во время боя с Юньян, и с которым он подружился, и есть тот самый мастер Чэнь. Мастер понимает, насколько одарён Ян, и тайно обучает его премудростям тайцзы.

Однажды в деревню прибывает устрашающая паровая машина, которой управляет Фан Цзыцзин, друг детства Юньян. Он подкупил чиновников, чтобы те разрешили построить ему железную дорогу, проходящую прямиком через деревню. Ян решает присоединиться к Юньян, чтобы победить Фан Цзыцзина и уничтожить машину. Этот храбрый поступок может растопить сердца местных жителей…

5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 29 августа 2013
Премьера в мире 27 сентября 2012
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Арена
Режиссер
Стефен Фанг
В ролях
Юань Сяочао
Анджела Бейби
Анджела Бейби
Тони Люн Ка Фай
Эдди Пэн
Эдди Пэн
Шу Ци
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ученик мастера
Тай-цзи: Герой
Тай-цзи: Герой (2012)
6.1
Великий мастер
Великий мастер (2012)
6.909091
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона
Молодой детектив Ди: Восстание морского дракона (2013)
6.4166665
Врата дракона
Врата дракона (2011)
6.4615383
Шаолинь
Шаолинь (2011)
6.9
Детектив Ди и тайна призрачного пламени
Детектив Ди и тайна призрачного пламени (2010)
6.652174
Власть убийц
Власть убийц (2010)
7.2727275
Настоящая легенда 3D
Настоящая легенда 3D (2010)
6.9
Телохранители и убийцы
Телохранители и убийцы (2009)
7.4666667
Путь воина
Путь воина (2009)
7.647059
Убить императора
Убить императора (2006)
5.6
Услышь меня
Услышь меня (2009)
7.5454545
Фильм находится в подборках
Фильмы про сильных женщин Фильмы про сильных женщин
Фильмы про боевые искусства Фильмы про боевые искусства
Фильмы про единоборства Фильмы про единоборства
Фильмы про деревню и любовь Фильмы про деревню и любовь
Постер фильма Ученик мастера 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Китайцы накопипастили отовсюду понемногу. Стимпанк, рапид, желтые фильтры, комиксовая стилистика, музыка эпичная (фамилия у композитора японская).… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Какие все очаровашки в трейлере. Тони Люн на секунду мелькнул.

Реж. словно у Снайдера уроки брал.

Занятно. Тай-цзи рулит.
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше