Ученик мастера, 2012

Необыкновенно одарённого ребёнка Яна Лучаня все считают местным дурачком, тем не менее, мать Яна предлагает ему изучить боевые искусства. Подчинившись её желанию, Ян отправляется в отдалённую деревню Чэнь обучаться тайцзы.

В этой легендарной деревне все практикуют тайцзы, и используют его в повседневной жизни. Однако жителям деревни запрещено раскрывать аспекты тайцзы чужакам, и Ян узнал об этом на собственном опыте.

Яну по прибытию в деревню всячески пытаются отбить охоту местные жители, вызывая его на поединки. Используя приёмы тайцзы, его побеждают все — мужчины, женщины и даже дети. Проведя серьёзный бой и потерпев поражение от Юньян, красивой дочери мастера Чэня, Ян решает изучить искусство тайцзы и найти мастера Чэня.

Но юный Ян и не догадывается, что странный бедняк, который спас его во время боя с Юньян, и с которым он подружился, и есть тот самый мастер Чэнь. Мастер понимает, насколько одарён Ян, и тайно обучает его премудростям тайцзы.

Однажды в деревню прибывает устрашающая паровая машина, которой управляет Фан Цзыцзин, друг детства Юньян. Он подкупил чиновников, чтобы те разрешили построить ему железную дорогу, проходящую прямиком через деревню. Ян решает присоединиться к Юньян, чтобы победить Фан Цзыцзина и уничтожить машину. Этот храбрый поступок может растопить сердца местных жителей…