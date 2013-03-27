Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Транс Транс
Киноафиша Фильмы Транс
Trance

Транс, 2013

2013 / Великобритания
7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Саймон работает в аукционном доме. Однажды он вместе с другими бандитами организовывает похищение дорогой картины. Полотно оценивается более чем в двадцать миллионов долларов. Но во время кражи происходит непредвиденное осложнение, и главный герой получает серьезную травму головы. Из-за удара у него появляется амнезия, и Саймон, как ни старается, не может вспомнить, куда спрятал украденный шедевр. Соучастники дела рискуют остаться без прибыли и начинают усердно искать выход. Они находят Элизабет, опытного гипнотизера. Она собирается ввести персонажа в состояние транса и заставить вспомнить события.

  • На аукционе имя художника произносят как Франческо де Гойя. В действительности творца звали Франсиско.
  • В начале фильма видно, что Франк работает без перчаток. В эпизоде с прыжком с крыши он также с голыми руками, но через несколько кадров на нем внезапно появляются перчатки.
  • В отличие от бензина, дизельное топливо не загорелось бы от искры, вызванной выстрелом, как это показано в фильме.
  • Саймон делает из шестизарядного револьвера девять раз, не перезаряжаясь.
  • Все актеры в ходе подготовки к съемкам прошли через сеанс гипноза. Джеймс МакЭвой говорит, что на него это подействовало, и во время сеанса он был не в состоянии даже шевельнуть рукой.

Главный герой, служащий одного из лондонских аукционов, решил украсть бесценное произведение искусства. Поскольку парень далек от преступного мира, то он обращается к настоящим гангстерам, чтобы те помогли ему претворить замысел в жизнь.

Как это часто бывает, все планы героя идут насмарку. Чтобы инсценировать ограбление, бандиты изо всей силы бьют парня по голове, в результате чего он частично теряет память и не может вспомнить, куда спрятал украденную ценность.

7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 4 апреля 2013
Премьера в мире 27 марта 2013
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Таппенс Мидлтон
Таппенс Мидлтон
Ли Николас Харрис
Ли Николас Харрис
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Грязь
Грязь (2013)
6.675676
Т2: Трейнспоттинг
Т2: Трейнспоттинг (2017)
7.4166665
С тех пор
С тех пор (2014)
5.866667
Виктор Франкенштейн
Виктор Франкенштейн (2015)
7.2
TheatreHD: Сирано де Бержерак
TheatreHD: Сирано де Бержерак (2019)
0
127 часов
127 часов (2010)
7.7291665
Пляж
Пляж (2000)
7.230769
На игле
На игле (1996)
6.7083335
Неглубокая могила
Неглубокая могила (1994)
7.4666667
Исчезнувший
Исчезнувший (2021)
5.885714
Вместе
Вместе (2021)
7.3333335
Водяной
Водяной (2020)
6.2
Постер фильма Транс 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Транс смотреть онлайн

Транс
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Грязь
 
Т2: Трейнспоттинг
 
Виктор Франкенштейн
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Очередное разочарование современным кинематографом. И ладно бы было сие американским производством (было б не так обидно), ан нет “загубленным”… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Тема принудительного засерания мозгов напомнила нолановское Начало. Но Транс мне понравился больше, чем Начало(из которого я помню грустные глаза… Читать дальше…
Отзывы Написать
48 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Транс
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер без цензуры
Дублированный трейлер без цензуры
дублированный тв ролик 3
Дублированный тв ролик 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши