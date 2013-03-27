Транс, 2013

Саймон работает в аукционном доме. Однажды он вместе с другими бандитами организовывает похищение дорогой картины. Полотно оценивается более чем в двадцать миллионов долларов. Но во время кражи происходит непредвиденное осложнение, и главный герой получает серьезную травму головы. Из-за удара у него появляется амнезия, и Саймон, как ни старается, не может вспомнить, куда спрятал украденный шедевр. Соучастники дела рискуют остаться без прибыли и начинают усердно искать выход. Они находят Элизабет, опытного гипнотизера. Она собирается ввести персонажа в состояние транса и заставить вспомнить события.