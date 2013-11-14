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Упакованные, 2013

2013 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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О фильме

Уж если день не задался, готовься к крупным проблемам. А если разругался с любимой женой, ни в коем случае не садись за руль. Обязательно будут неприятности. Но крутой бизнесмен Сергей Камаев сел за руль и обеспечил проблемы себе, своей жене Марго, ее бывшему любовнику Ивану. И даже Анечке, молодой жене Ивана.

Судьба-злодейка распорядилась так, что они все вместе ночью окажутся в одной машине, да еще и в шикарном кабриолете, упакованные в целлофан во весь рост, и их будут преследовать два отвратительных типа на ржавом пикапе. А лесная дорога ночью полна неожиданностей. Комическое и трагическое, любовь и ненависть превращает ночное путешествие героев в захватывающее зрелище.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 14 ноября 2013
Премьера в мире 14 ноября 2013
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Петр Гладилин
В ролях
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Татьяна Яковенко
Татьяна Яковенко
Иван Жидков
Иван Жидков
Елена Аросьева
Елена Аросьева
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Упакованные 1 постер
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