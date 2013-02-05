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Невидимки Невидимки
Киноафиша Фильмы Невидимки

Невидимки, 2014

2014 / Россия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Юра — лузер, и смирился с этим. Он — клерк в крупном банке и свою жизнь посвятил заботам о жене Рите, которая занимает высокий пост в том же банке. Жена ведет скайп-конференции с топ-менеджментом, а муж смиренно готовит ужин. Юра убежден, что у них идеальная семья и желать ему больше нечего.

Но за месяц до Нового года удивительное событие навсегда переворачивает его жизнь. Юра становится… невидимым! Правда, понимает он это не сразу: ведя жизнь незаметную, Юра и так был «невидимкой». Осознав произошедшее, Юру ждет еще одно открытие — он такой не один! В Москве невидимок — видимо-невидимо! Они живут среди нас и наслаждаются своим невидимым счастьем. Юра быстро входит во вкус новой жизни и своих «супер» способностей. Но кто же поможет его семье, которая оказывается в беде? Раньше бы Юра спасовал перед опасностью. Но в эту Рождественскую ночь преступникам не поздоровится — невидимка вышел на тропу войны!

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 февраля 2013
Премьера в мире 5 февраля 2013
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Сергей Комаров
Сергей Комаров
В ролях
Илья Любимов
Илья Любимов
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Невидимки 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 24 октября 2015, 01:35
Комедия с Семенович-это всегда шедеврально✊
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