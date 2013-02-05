Невидимки, 2014

Юра — лузер, и смирился с этим. Он — клерк в крупном банке и свою жизнь посвятил заботам о жене Рите, которая занимает высокий пост в том же банке. Жена ведет скайп-конференции с топ-менеджментом, а муж смиренно готовит ужин. Юра убежден, что у них идеальная семья и желать ему больше нечего.

Но за месяц до Нового года удивительное событие навсегда переворачивает его жизнь. Юра становится… невидимым! Правда, понимает он это не сразу: ведя жизнь незаметную, Юра и так был «невидимкой». Осознав произошедшее, Юру ждет еще одно открытие — он такой не один! В Москве невидимок — видимо-невидимо! Они живут среди нас и наслаждаются своим невидимым счастьем. Юра быстро входит во вкус новой жизни и своих «супер» способностей. Но кто же поможет его семье, которая оказывается в беде? Раньше бы Юра спасовал перед опасностью. Но в эту Рождественскую ночь преступникам не поздоровится — невидимка вышел на тропу войны!