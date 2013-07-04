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Вуди Аллен
Woody Allen: A Documentary
Вуди Аллен, 2012
2012 / США
Трейлер
6.3
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Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
документальный
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О фильме
Документальный фильм о культовом писателе, режиссере, актере, комике и музыканте - Вуди Аллене.
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2012
Премьера в России
4 июля 2013
Премьера в мире
4 июля 2013
Возраст
12+
Прокатчик
KinoClub
Режиссер
Роберт Б. Уайде
В ролях
Вуди Аллен
Летти Аронсон
Маршалл Брикмен
Джош Бролин
Дик Каветт
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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