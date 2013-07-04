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Вуди Аллен Вуди Аллен
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Woody Allen: A Documentary

Вуди Аллен, 2012

2012 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме
Документальный фильм о культовом писателе, режиссере, актере, комике и музыканте - Вуди Аллене.
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 4 июля 2013
Премьера в мире 4 июля 2013
Возраст 12+
Прокатчик KinoClub
Режиссер
Роберт Б. Уайде
В ролях
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Летти Аронсон
Маршалл Брикмен
Джош Бролин
Джош Бролин
Дик Каветт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вуди Аллен 3 постера
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