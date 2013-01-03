Техасская резня бензопилой 3D, 2013

Местный шериф согласился организовать для Джеба Сойера, который и скрывался под Кожаным лицом, честный судебный процесс и предоставить ему адвоката. Однако его намерениям мешает мэр, который ведет за собой толпу людей, жаждущих линчевать кровавого маньяка. Когда ситуация начинает выходить из-под контроля, а горожане принимаются ладить петли для убийцы, кто-то бросает в дом Сойера бутылку с зажигательной смесью. Дом сгорает, а вместе с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился, включая самого Джеба и его отца. Разумеется, спустя определенное время убийства с помощью бензопилы начинаются снова. Первое предположение шерифа — Джеб Сойер выжил и решил отомстить. Но он ли это на самом деле? И если нет, то кто?