Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Техасская резня бензопилой 3D Техасская резня бензопилой 3D
Киноафиша Фильмы Техасская резня бензопилой 3D
The Texas Chainsaw 3D

Техасская резня бензопилой 3D, 2013

2013 / США
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

События новой части франшизы развиваются после завершения оригинальной картины. Шериф соглашается организовать честный судебный процесс для «Кожаного лица» – жестокого убийцы, под маской которого скрывался Джеб Сойер. Но далеко не всех жителей города это устраивает. Толпа разъяренных горожан во главе с мэром отправляется к месту, чтобы линчевать преступника. Его вместе с отцом сжигают заново. Но уже скоро кровавые убийства бензопилой начнутся вновь.

  • Картина является непосредственным продолжением оригинальной франшизы 1974-го года. В ней не учитываются сиквелы и ремейки.
  • Изначально создатели планировали снять новую трилогию, первый фильм которой стал бы вторым по хронологии. Но продюсеры решили продолжать оригинал.
  • У Александры Даддарио есть правило не сниматься обнаженной, если только ей не увеличат гонорар. Здесь же она сама предложила сняться в разорванной до пояса рубашке. Но создатели отказались.
  • В день, когда снимался эпизод с пожаром, в городе было почти 40 градусов тепла (по Цельсию).
  • Это последняя лента для Гуннара Хансена. В оригинальной картине «Техасская резня бензопилой» он изобразил Кожаное лицо. Актер умер в 2015 году.
  • В фильме играют четыре актера, которые появились в предыдущих частях франшизы.

Местный шериф согласился организовать для Джеба Сойера, который и скрывался под Кожаным лицом, честный судебный процесс и предоставить ему адвоката. Однако его намерениям мешает мэр, который ведет за собой толпу людей, жаждущих линчевать кровавого маньяка. Когда ситуация начинает выходить из-под контроля, а горожане принимаются ладить петли для убийцы, кто-то бросает в дом Сойера бутылку с зажигательной смесью. Дом сгорает, а вместе с ним в огне гибнут и все, кто в нем находился, включая самого Джеба и его отца. Разумеется, спустя определенное время убийства с помощью бензопилы начинаются снова. Первое предположение шерифа — Джеб Сойер выжил и решил отомстить. Но он ли это на самом деле? И если нет, то кто?

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 7 февраля 2013
Премьера в мире 3 января 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Наше кино
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Джон Льюсенхоп
В ролях
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Том Бэрри
Билл Моусли
Билл Моусли
Шон Сайпос
Ричард Рили
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Техасская резня бензопилой 3D
Техасская резня бензопилой: Начало
Техасская резня бензопилой: Начало (2006)
7.5454545
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой (2003)
7.2727275
Техасская резня бензопилой. Возвращение
Техасская резня бензопилой. Возвращение (1994)
4.4545455
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой (1974)
6.3846154
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой (2022)
5.4375
Стоянка
Стоянка (2017)
4.8
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо (2017)
5.4444447
Поворот не туда-5: Кровное родство
Поворот не туда-5: Кровное родство (2012)
4.090909
Злоумышленник 2
Злоумышленник 2 (2010)
5.133333
Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов (2010)
7.2886596
Пятница, 13-е
Пятница, 13-е (2009)
7.212121
Поворот не туда
Поворот не туда (2003)
8.058824
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Фильмы ужасов про компанию друзей Фильмы ужасов про компанию друзей
Ужасы про маньяков Ужасы про маньяков
Все части «Техасской резни бензопилой» Все части «Техасской резни бензопилой»
Постер фильма Техасская резня бензопилой 3D 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Техасская резня бензопилой 3D смотреть онлайн

Техасская резня бензопилой 3D

Похожие фильмы онлайн

Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
 
Пятница, 13-е
 
Докопаться до могилы
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
А я заморочился и поискал

все отзывы схожи,фильм просто кал

не тратьте зря время свое и дензнаки

такое гумно смотрят только маньяки.✊
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ребят а это новый фильм , или старый переснятый в 3д ?
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио От триллеров про маньяков до сатирических сериалов.
Написать
9 января 2023 14:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
тв ролик 9
Тв ролик 9
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше