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В ожидании моря
В ожидании моря
V ozhidanii morya
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Фильм об ушедшем море, о рыбаках, которые остались без воды. Марат, капитан рыболовецкого судна, попадает в тюрьму на десять лет. А когда он возвращается домой — аула уже нет, нет и моря, только голая степь.
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В ожидании моря
трейлер
трейлер
Страна
Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
9 ноября 2012
Дата выхода
17 октября 2013
Россия
Люсси фильм
12+
17 октября 2013
Беларусь
11 декабря 2014
Германия
9 ноября 2012
Италия
17 октября 2013
Казахстан
17 октября 2013
Украина
3 июня 2023
Япония
Производство
Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Entre Chien et Loup, Киностудия «Казахфильм»
Другие названия
V ozhidanii morya, Waiting for the Sea, A tengerre várva, En attendant la mer, В ожидании моря, 男人与海
Режиссер
Бахтиер Худойназаров
В ролях
Динмухаммед Ахимов
Егор Бероев
Детлев Бук
Раджаб Гусейнов
Даулет Кекельбаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
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Трейлеры фильма
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В ожидании моря
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В ожидании моря
Отрывок 4
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