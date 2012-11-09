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Киноафиша Фильмы В ожидании моря

В ожидании моря

V ozhidanii morya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм об ушедшем море, о рыбаках, которые остались без воды. Марат, капитан рыболовецкого судна, попадает в тюрьму на десять лет. А когда он возвращается домой — аула уже нет, нет и моря, только голая степь.
В ожидании моря - трейлер
В ожидании моря  трейлер
Страна Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 ноября 2012
Дата выхода
17 октября 2013 Россия Люсси фильм 12+
17 октября 2013 Беларусь
11 декабря 2014 Германия
9 ноября 2012 Италия
17 октября 2013 Казахстан
17 октября 2013 Украина
3 июня 2023 Япония
Производство Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Entre Chien et Loup, Киностудия «Казахфильм»
Другие названия
V ozhidanii morya, Waiting for the Sea, A tengerre várva, En attendant la mer, В ожидании моря, 男人与海
Режиссер
Бахтиер Худойназаров
В ролях
Динмухаммед Ахимов
Егор Бероев
Егор Бероев
Детлев Бук
Раджаб Гусейнов
Даулет Кекельбаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
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В ожидании моря - трейлер
В ожидании моря Трейлер
В ожидании моря - отрывок 4
В ожидании моря Отрывок 4
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