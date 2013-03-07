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Постер фильма О чем молчат девушки
Постер фильма О чем молчат девушки
Рейтинги
3.0 Рейтинг IMDb: 2.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы О чем молчат девушки

О чем молчат девушки

O chyom molchat devushki 18+
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О фильме

Четыре лучших подруги решают оставить на выходные унылую столицу, чтобы отправиться на отдых в солнечную Испанию. Страна страстных мачо представляется им идеальным местом для того, чтобы кутить на всю катушку. Девушки настроены на незабываемый отдых, поэтому не собираются проводить все время на пляже. Они хотят посетить как можно больше ночных клубов. Но развлечения неожиданно отходят на второй план, когда они начинают говорить о личном – о том, о чем обычно молчат.

  • Это не первая российская комедия, название которой отсылает к популярному фильму «О чем говорят мужчины».
  • При написании сценария авторы использовали истории, которые на самом деле происходили с актрисами и их друзьями.
  • Таисия Вилкова и Ольга Смирнова на съемках так сблизились, что стали лучшими подругами.
  • Во время съемок шел сильный тропический ливень. В результате рядом с Олесей Судзиловской упало большое дерево. Актриса так напугалась, что работу пришлось приостановить на полдня.
  • Таисия Вилкова во время съемок продолжала учиться. Она заканчивала экстерном два последних класса школы.
  • Режиссер Карен Оганесян позже шутливо признавался, что так и не смог понять, о чем именно молчат девушки.

Четыре подруги сбегают из Москвы на уикенд в солнечную Испанию, чтобы на пляже, в SPA и за коктейлями на террасе расслабиться и поболтать обо всем. Но бывают обстоятельства, в которых девушки начинают говорить о том, о чем они обычно молчат…

О чем молчат девушки - трейлер
О чем молчат девушки  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 7 марта 2013
Дата выхода
7 марта 2013 Россия Централ Партнершип 12+
9 марта 2013 Армения
7 марта 2013 Беларусь
7 марта 2013 Казахстан
3 мая 2013 Литва
4 апреля 2013 США
7 марта 2013 Украина
22 марта 2013 Эстония
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $3 678 530
Производство Централ Партнершип
Другие названия
O chyom molchat devushki, Girl Talk, Ko meitenes noklusē, Mergvakaris Maljorkoje, What Girls Don't Talk About, О чём молчат девушки
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Ольга Смирнова
Ольга Смирнова
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.0
Оцените 20 голосов
2.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3743 В жанре «комедия»  1057 В фильмах России  687
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О чем молчат девушки

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Хочется выразить искреннее соболезнование всем парням, которых их девушки затащат на это...эту...этот женский альманах.
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О чем молчат девушки - трейлер
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