Четыре лучших подруги решают оставить на выходные унылую столицу, чтобы отправиться на отдых в солнечную Испанию. Страна страстных мачо представляется им идеальным местом для того, чтобы кутить на всю катушку. Девушки настроены на незабываемый отдых, поэтому не собираются проводить все время на пляже. Они хотят посетить как можно больше ночных клубов. Но развлечения неожиданно отходят на второй план, когда они начинают говорить о личном – о том, о чем обычно молчат.