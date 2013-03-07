Четыре лучших подруги решают оставить на выходные унылую столицу, чтобы отправиться на отдых в солнечную Испанию. Страна страстных мачо представляется им идеальным местом для того, чтобы кутить на всю катушку. Девушки настроены на незабываемый отдых, поэтому не собираются проводить все время на пляже. Они хотят посетить как можно больше ночных клубов. Но развлечения неожиданно отходят на второй план, когда они начинают говорить о личном – о том, о чем обычно молчат.
Четыре подруги сбегают из Москвы на уикенд в солнечную Испанию, чтобы на пляже, в SPA и за коктейлями на террасе расслабиться и поболтать обо всем. Но бывают обстоятельства, в которых девушки начинают говорить о том, о чем они обычно молчат…
|7 марта 2013
|Россия
|Централ Партнершип
|12+
|9 марта 2013
|Армения
|7 марта 2013
|Беларусь
|7 марта 2013
|Казахстан
|3 мая 2013
|Литва
|4 апреля 2013
|США
|7 марта 2013
|Украина
|22 марта 2013
|Эстония