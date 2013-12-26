Сюжет третьей части комедийной франшизы знакомит нас с семьей Кравчуков из Самары. У них две собаки. Перед самым Новым Годом мама Насти забирает одну из них – Йоко – в Лондон. Собака нужна ей для развития бизнеса. Девочка рассказывает об этой несправедливости в социальных сетях. Ведь второй пес – Пират – очень скучает и даже решается на побег, чтобы найти подругу.
В этот Новый Год Настя, сама того не подозревая, запустит «бумеранг добра», чтобы найти Пирата, и вернуть домой Йоко. Каждый из действующих лиц фильма сможет сделать что-то для того, чтобы передать частичку своего тепла другому человеку. Ведь что еще сможет объединить всех жителей планеты, если не главный семейный праздник?
Если ты сделал добро, тебе не обязательно ответят добром – это правда жизни. Ты помог кому-то, а тебе помог неизвестный... Случайно? Это бумеранг добра, который будет запущен героем нашей объединяющей истории, пройдет внутри других новелл, вызвав волну добрых поступков и серьезные изменения для всех героев, и вернется к тому, кто все начал, в тот момент, когда надеяться, кажется, будет уже не на что.
|26 декабря 2013
|Россия
|Bazelevs Distribution
|6+
|26 декабря 2013
|Беларусь
|26 декабря 2013
|Казахстан
|27 декабря 2013
|Литва
|30 декабря 2013
|США
|26 декабря 2013
|Украина
Комедия добротная, смешная, очень добрая, новогодняя, для меня явилась антидепрессантом, я посмеялась и… Читать дальше…
Зачем-то втюхали историю про собак (wtf???)
Какая-то… Читать дальше…