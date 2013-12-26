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Постер фильма Ёлки 3
Постер фильма Ёлки 3
Постер фильма Ёлки 3
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.3
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Киноафиша Фильмы Ёлки 3

Ёлки 3

Yolki 3 18+
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Факты

О фильме

Сюжет третьей части комедийной франшизы знакомит нас с семьей Кравчуков из Самары. У них две собаки. Перед самым Новым Годом мама Насти забирает одну из них – Йоко – в Лондон. Собака нужна ей для развития бизнеса. Девочка рассказывает об этой несправедливости в социальных сетях. Ведь второй пес – Пират – очень скучает и даже решается на побег, чтобы найти подругу.

В этот Новый Год Настя, сама того не подозревая, запустит «бумеранг добра», чтобы найти Пирата, и вернуть домой Йоко. Каждый из действующих лиц фильма сможет сделать что-то для того, чтобы передать частичку своего тепла другому человеку. Ведь что еще сможет объединить всех жителей планеты, если не главный семейный праздник?

  • На производство третьей части «Елок» ушел почти год, хотя обычно российские комедии снимают в течение 2-3 месяцев.
  • В ленте задействовано рекордное число актеров и статистов. На экране появились как звездные артисты (Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко и проч.), так и никому неизвестные. В общей сложности в массовых сценах принимали участие 8 тысяч человек (от 2 до 80 лет).
  • События, происходящие в картине, удивительным образом предсказали то, что произошло в реальной жизни актеров. Например, в этой части герои Сергея Светлакова и Ивана Урганта растят маленьких детей. Евгений, чью роль исполнил Светлаков, рассказывает, что сына зовут Боря в честь друга. Пока писался сценарий, жена актера и в самом деле забеременела. В дальнейшем он назвал сына в честь коллеги по съемочной площадке – Иван.
  • В третьих «Елках» персонаж Урганта должен был разговаривать на китайском языке. Для отработки произношения с актером работал преподаватель. Однако он так и не смог выучить слова, которые произносит в кадре. В результате его герой говорит на том, что лишь отдаленно напоминает китайский язык.
  • Главным героям не доверили настоящих детей. Поэтому на протяжении большинства эпизодов в кадре появляются куклы.
  • Валентин Гафт, исполнивший в ленте роль пенсионера, известен не только как актер. Он также пишет стихи, которые выходят в сборниках уже четверть века. В этой ленте актер читает собственные стихи, поскольку подарил права на их публикацию третьим «Елкам».
  • В этой части Татьяна Догилева впервые появляется на экране в образе врача. Актриса шутила, что это стало для нее своеобразным «повышением», поскольку раньше она снималась только в ролях медсестер. На ее счету не меньше десяти таких образов.
  • Зимние эпизоды снимались в летние месяцы. Чтобы зрители увидели на экране снег, авторы эффектов использовали молотую белую бумагу. Для этого им понадобилось около 10 тысяч квадратных метров (примерная площадь большого футбольного поля). Из-за бумаги курение на съемочной площадке было под запретом.
  • В июне 2013 года, когда велись съемки, в нескольких крупных российских городах прошла масштабная акция. Во время массовой сцены жители сложили по одной букве из фразы «С Новым Годом!». Эта надпись появилась в финальных титрах картины.
  • В первый же день проката лента собрала больше 2 миллионов долларов. Этот показатель в два раза лучше, чем у предыдущей части франшизы.
  • Тимур Бекмамбетов позднее заявил, что собаки исполняли свои роли лучше, чем люди.
  • Для одной из новелл, в которой играет Гоша Куценко, сняли сразу две версии финала, кардинально отличающихся друг от друга.
  • В эпизоде, где Пират бежит в аэропорт, он на самом деле движется в противоположную сторону.
  • Психиатрическая больница №16, где происходит действие, в действительности располагается в Московской области, а не в северной столице.
  • При съемке телефонных переговоров Ивана Урганта с партнерами в Шанхае видно, что к спине актера прикреплен микрофон.

Если ты сделал добро, тебе не обязательно ответят добром – это правда жизни. Ты помог кому-то, а тебе помог неизвестный... Случайно? Это бумеранг добра, который будет запущен героем нашей объединяющей истории, пройдет внутри других новелл, вызвав волну добрых поступков и серьезные изменения для всех героев, и вернется к тому, кто все начал, в тот момент, когда надеяться, кажется, будет уже не на что.

Ёлки 3 - трейлер
Ёлки 3  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 26 декабря 2013
Дата выхода
26 декабря 2013 Россия Bazelevs Distribution 6+
26 декабря 2013 Беларусь
26 декабря 2013 Казахстан
27 декабря 2013 Литва
30 декабря 2013 США
26 декабря 2013 Украина
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $40 267 368
Производство Bazelevs Production
Другие названия
Yolki 3, Choinki 3, Eglītes 3, Eglutės 3, Jõulupuud 3, Yolki III, Ёлки 3, Елхички 3, Йолкі 3
Режиссер
Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев
Екатерина Телегина
Екатерина Телегина
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 56 голосов
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3027 В жанре «комедия»  808 В фильмах России  430
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Ёлки 3

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Наша рецензия

На дворе конец декабря, а это значит, что бумеранг добра снова опускается на территорию России, круша всё на своем пути. Воодушевленное курантами, оливье и голосом Константина Хабенского, добро в третий раз устремляется в путь, передаваясь через рукопожатия, а также воздушно-капельным, сердечно-сосудистым, половым и всеми прочими неисповедимыми путями Господними. На этот раз добро должно воссоединить пса Пирата (в отличие от арктических гринписовцев и сомалийцев, это наш, отечественный,…
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CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Ну не надо относиться так серьезно :)
Комедия добротная, смешная, очень добрая, новогодняя, для меня явилась антидепрессантом, я посмеялась и… Читать дальше…
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
разочарование года. Это же надо было так отлично СДУТЬ третью часть на фоне успешных двух.
Зачем-то втюхали историю про собак (wtf???)
Какая-то… Читать дальше…
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