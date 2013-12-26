Сюжет третьей части комедийной франшизы знакомит нас с семьей Кравчуков из Самары. У них две собаки. Перед самым Новым Годом мама Насти забирает одну из них – Йоко – в Лондон. Собака нужна ей для развития бизнеса. Девочка рассказывает об этой несправедливости в социальных сетях. Ведь второй пес – Пират – очень скучает и даже решается на побег, чтобы найти подругу.

В этот Новый Год Настя, сама того не подозревая, запустит «бумеранг добра», чтобы найти Пирата, и вернуть домой Йоко. Каждый из действующих лиц фильма сможет сделать что-то для того, чтобы передать частичку своего тепла другому человеку. Ведь что еще сможет объединить всех жителей планеты, если не главный семейный праздник?