Иван Грозный осаждает Казань. Жена хана прячет соблазнительные для атакующих богатства — не в земле, а в воде. В XXI веке тайну татарского клада узнает музыкант Кирилл и намеревается найти его. Но не он один!
Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна...
В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под чары авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!
|1 мая 2013
|Россия
|Двадцатый Век Фокс
|12+
|2 мая 2013
|Беларусь
|2 мая 2013
|Казахстан
|17 мая 2013
|Латвия
|6 июня 2013
|США
|2 мая 2013
|Украина
|3 мая 2013
|Эстония
|10 января 2014
|Япония
Бездарный сценарий,бездарный режиссер,в гл.ролях-бездарные третьесортные… Читать дальше…