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Сокровища О.К.

Sokrovishcha O.K. 18+
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О фильме

Иван Грозный осаждает Казань. Жена хана прячет соблазнительные для атакующих богатства — не в земле, а в воде. В XXI веке тайну татарского клада узнает музыкант Кирилл и намеревается найти его. Но не он один!

  • Премьерный показ состоялся 1 мая 2013 года.
  • О.К. в названии картины означает «озеро Кабан», место, куда хитрая ханша отправила на хранение свои драгоценности. Это реально существующий водоем, его глубина достигает 40 м, а на дне местами лежит почти 20-метровый слой ила.
  • Легенда о том, что на дне этого озера погребена казна Казанского ханства, действительно существует. Их неоднократно пытались найти — сначала во времена нэпа, затем в 1950-е и 1970-е годы. В 1988 экспедиция газеты «Комсомольская правда» посетила озеро, чтобы попробовать или найти клад, или развеять миф о нем. Но когда удалось нащупать нечто под водой, стремительно испортилась погода, а рядом с лодкой изыскателей внезапно всплыло неожиданное и малоприятное «сокровище»: раздутый труп утопленника-аквалангиста. Видно, тоже из искателей. Экспедиция была спешно свернута.
  • Во время пребывания в Казани автору идеи и продюсеру Андрею Николаеву под дверь подбросили пакет со старой газетой, где было интервью с местной провидицей, утверждавшей, что клад существует.
  • В роли Ивана Грозного снялся Гоша Куценко.

Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна...

В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски заветного клада. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под чары авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!

Сокровища О.К. - трейлер
Сокровища О.К.  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 1 мая 2013
Дата выхода
1 мая 2013 Россия Двадцатый Век Фокс 12+
2 мая 2013 Беларусь
2 мая 2013 Казахстан
17 мая 2013 Латвия
6 июня 2013 США
2 мая 2013 Украина
3 мая 2013 Эстония
10 января 2014 Япония
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $1 421 842
Производство Анно Домини
Другие названия
Sokrovishcha O.K., Aaretega on OK, Dārgumi O.K., El tesoro del lago Kabán, El Tesoro Perdido, Lobiai K.E., The Treasure of Lake Kaban, The Treasure of Lk. K., Сокровища О.К., Сокровища озера Кабан, ザ・ナショナル・トレジャー　ドラゴン神殿の秘宝
Режиссер
Дмитрий Коробкин
В ролях
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Светлана Чуйкина
Светлана Чуйкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 18 голосов
3 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Очередные отечественные помои в духе"Большая ржака" и пр.
Бездарный сценарий,бездарный режиссер,в гл.ролях-бездарные третьесортные… Читать дальше…
kisylya 7 декабря 2015, 22:29
Посмотрела и не увидела татар, героиня казашка, ее друг таджик или узбек и танцует кавказский танец, дедушка китаец. Странно действие происходит в… Читать дальше…
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Сокровища О.К. - трейлер
Сокровища О.К. Трейлер
Сокровища О.К. - ролик о создании 1
Сокровища О.К. Ролик о создании 1
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