Страна Россия

Продолжительность 1 час 50 минут

Год выпуска 2012

Премьера в мире 1 мая 2013

Бюджет $4 000 000

Сборы в мире $1 421 842

Производство Анно Домини

Другие названия

Sokrovishcha O.K., Aaretega on OK, Dārgumi O.K., El tesoro del lago Kabán, El Tesoro Perdido, Lobiai K.E., The Treasure of Lake Kaban, The Treasure of Lk. K., Сокровища О.К., Сокровища озера Кабан, ザ・ナショナル・トレジャー ドラゴン神殿の秘宝