Шутки в сторону, 2012

Усман, дерзкий коп из парижского пригорода, и Франсуа, амбициозный столичный полицейский, объединяют усилия в расследовании убийства жены большого чиновника. Усман и Франсуа — разные. Усман живет по законам комедий с Эдди Мерфи, Франсуа обожает Бельмондо в «Профессионале» и «Смертельное оружие». Но расхождение в киновкусах — ничто, когда на кону громкое разоблачение коррупции в самых верхах и, конечно, дружба! Один плюс один = команда, а шутки — в сторону!