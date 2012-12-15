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De l'autre côté du périph

Шутки в сторону, 2012

2012 / Франция
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Супруга парижского олигарха найдена убитой. На место преступления прибывает капитан Франсуа Монже — молодой, перспективный, с отличной репутацией. Там он встречается с представителем органов охраны правопорядка совсем другого типа. Это типичный полицейский из бедного квартала — сомнительный господин со спорными методами работы…

  • Заметно определенное сходство между главными героями этого фильма и персонажами другой французской картины — «Один + один» (2011). Усман отсюда и Дрисс оттуда (оба в исполнении Омара Си) выросли в беднейших пригородах Парижа, имеют одинаковое отношение к авторитетам и отличаются схожим чувством юмора. Возможно, это непреднамеренно и основная причина — личность играющего их актера.
  • В начале коллеги по расследованию посещают президента союза предпринимателей Шалиньи в ресторане высокой кухни, чтобы сообщить ему об убийстве его жены. Точно такой же дом фигурирует в упомянутой похожей на эту ленте . Там эта недвижимость была собственностью богатого парализованного человека — Филиппа Поццо ди Борго. Внутреннее и внешнее убранство здания, в том числе арт-объекты и декоративные кусты у входа, выглядят абсолютно так же.
  • Лоран Лафитт (Франсуа) в том же году сыграл еще в «Спецагентах на отдыхе» и «Птичьей песне».

Усман, дерзкий коп из парижского пригорода, и Франсуа, амбициозный столичный полицейский, объединяют усилия в расследовании убийства жены большого чиновника. Усман и Франсуа — разные. Усман живет по законам комедий с Эдди Мерфи, Франсуа обожает Бельмондо в «Профессионале» и «Смертельное оружие». Но расхождение в киновкусах — ничто, когда на кону громкое разоблачение коррупции в самых верхах и, конечно, дружба! Один плюс один = команда, а шутки — в сторону!

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 9 мая 2013
Премьера в мире 15 декабря 2012
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Давид Шарон
В ролях
Омар Си
Омар Си
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Лионель Абелански
Лионель Абелански
Юсеф Хаджди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шутки в сторону 3 постера
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Шутки в сторону смотреть онлайн

Шутки в сторону
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Только не этот придурошный негрилло из 1+1 снова! (
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