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Власть убеждений Власть убеждений
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The Power of Few

Власть убеждений, 2012

2012 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

События разворачиваются в одном из районов Нового Орлеана. Пять необычных персонажей оказываются по незнанию втянуты в контрабандную операцию. В течение всего двадцати минут судьбы шпиона, полицейского, юродивого и вооруженного подростка пересекутся самым трагическим образом.

  • Картина стала режиссерским дебютом независимого кинематографиста Леоне Маркуччи. Он же написал сценарий к фильму.
  • При создании ленты применялись интерактивные технологи. Экспериментальный веб-фильм создавался в течение нескольких лет при содействии обычных людей, которые с помощью голосования в специальной онлайн-системе выбирали наиболее удачные, на их взгляд, решения по кастингу, сюжету и монтажу.
  • Ключевое значение для сюжета имел перекресток, где сходятся пути персонажей. Для его поиска создатели составили специальный список, и в шорт-лист вошли три локации, включая Новый Орлеан. Когда Леоне Маркуччи стал подробнее изучать Французский квартал Нового Орлеана на Google Картах, он понял, что нашел идеальное место для своей ленты.
  • Кристиан Слейтер и Кристофер Уокен ранее работали вместе над фильмом “Настоящий роман” (1993).
  • Оригинальное название фильма переводится как “Сила немногих”.

Через двадцать минут жизнь в маленьком городке в Новом Орлеане круто изменится. Как? Вариантов — бесчисленное множество, ведь за эти 20 минут может произойти бесчетное количество событий. Полисмены, шпионы, бродяги, криминальные авторитеты, религиозные лидеры, городские зеваки… — каждый может совершить нечто, что развернет течение истории в другом направлении. Ведь все мы неразрывно связаны друг с другом, даже если не подозреваем об этом! Выбор самого маленького человека может повлиять на самые большие события в мире…

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 8 августа 2013
Премьера в мире 15 февраля 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Другое кино
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Леоне Маркуччи
В ролях
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Энтони Андерсон
Энтони Андерсон
Джесси Брэдфорд
Джесси Брэдфорд
Мун Бладгуд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Власть убеждений 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
ну что????
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