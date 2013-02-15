Власть убеждений, 2012

Через двадцать минут жизнь в маленьком городке в Новом Орлеане круто изменится. Как? Вариантов — бесчисленное множество, ведь за эти 20 минут может произойти бесчетное количество событий. Полисмены, шпионы, бродяги, криминальные авторитеты, религиозные лидеры, городские зеваки… — каждый может совершить нечто, что развернет течение истории в другом направлении. Ведь все мы неразрывно связаны друг с другом, даже если не подозреваем об этом! Выбор самого маленького человека может повлиять на самые большие события в мире…