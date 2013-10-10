Секс-пленка, 2012

Две творческие личности — художница Джилл и киношник Адам — утратили «искру» в любовных играх и решили их разнообразить. Но мужчина совершил ошибку, привязав женщину к каталке в заброшенной больнице — кажется, они разбудили тех, кто здесь живет!
Адам и Джилл, в надежде оживить свои отношения, решают снять интимное видео в старом заброшенном особняке. Внезапно становится очевидным тот факт, что они вовсе не одиноки в этой новой зловещей среде. И вскоре пара понимает, что некоторые секс ленты вообще не стоит снимать, поскольку их странная затея молниеносно превращается в отчаянную борьбу за выживание…