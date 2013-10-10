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Секс-пленка, 2012

2012 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Две творческие личности — художница Джилл и киношник Адам — утратили «искру» в любовных играх и решили их разнообразить. Но мужчина совершил ошибку, привязав женщину к каталке в заброшенной больнице — кажется, они разбудили тех, кто здесь живет!

  • Режиссер Бернард Роуз поставил эксперимент, компилируя эротическое содержание с элементами хоррора, и достаточно успешно, но одному из рецензентов героиня показалась… слегка умственно отсталой!
  •  Критические отзывы были преимущественно отрицательными. Особенно суровой получилась рецензия журнала SciFiNow: «Идея фильма ужасов, атакующая эксплуататорскую природу секс-лент и не только, имеет потенциал. Однако нет четких указаний на то, что эта предпосылка была серьезно задумана, кроме сравнения этой эксплуатации с насилием, которому подвергаются женщины в психиатрических больницах. Но это сравнение здесь слишком «в лоб».
  •  Кэйтлин Фолли (Джилл) в 2011 снялась в заметной американской комедии Джейсона и Брэндона Тростов FP (аббревиатура «Фрэйзер Парк», за власть над этой территорией в фильме борются две банды). Фолли сыграла роль Стэйси.
  •  Йэн Данкен (Адам) — актер родом из Южной Африки. Выпускник престижной актерской школы Bristol Old Vic Theater — в ней обучались Дэниэл Дэй-Льюис, Оливия Колман, Патрик Стюарт, Наоми Харрис, Джереми Айронс.

Адам и Джилл, в надежде оживить свои отношения, решают снять интимное видео в старом заброшенном особняке. Внезапно становится очевидным тот факт, что они вовсе не одиноки в этой новой зловещей среде. И вскоре пара понимает, что некоторые секс ленты вообще не стоит снимать, поскольку их странная затея молниеносно превращается в отчаянную борьбу за выживание…

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 10 октября 2013
Премьера онлайн 2 июля 2014
Премьера в мире 10 октября 2013
Возраст 18+
Режиссер
Бернард Роуз
Бернард Роуз
В ролях
Кекир Фоли
Йен Дункан
Даниэль Фаральдо
Диана Гарсиа
Эрик Нил Гутьеррес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секс-пленка 2 постера
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