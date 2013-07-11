Акулий торнадо, 2013

Ужасный водяной смерч затапливает Лос-Анджелес и город оказывается во власти тысяч кровожадных акул. Сёрфер Фин Шепард отправляется на поиски своей жены Эйприл и дочери-подростка Клаудии. Жители города бегут от воды, спасаясь от акул, но вскоре начинается торнадо, который поднимает морских хищников в воздух. Чтобы остановить это безумие придется бросить вызов самой природе…
Из-за ужасного урагана Лос-Анджелес оказывается затопленным. Тысячи акул терроризируют городских жителей. Но когда на Лос-Анджелес обрушивается торнадо, ужасные морские хищники поднимаются в воздух…