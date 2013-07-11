Акулий торнадо, 2013

10 очень плохих фильмов, которые доставят вам немало постыдного удовольствия

В мире существует очень много хороших и интересных картин. И ещё больше плохих. Но бывает так, что авторы снимают настолько ужасное и глупое кино, что восприятие будто переворачивается. Самые плохие ленты становится очень интересно и весело смотреть. Возможно, их задумывали как триллеры или драмы, но получились отличные комедии.