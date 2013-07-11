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Акулий торнадо Акулий торнадо
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Акулий торнадо, 2013

2013 / США
3.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ужасный водяной смерч затапливает Лос-Анджелес и город оказывается во власти тысяч кровожадных акул. Сёрфер Фин Шепард отправляется на поиски своей жены Эйприл и дочери-подростка Клаудии. Жители города бегут от воды, спасаясь от акул, но вскоре начинается торнадо, который поднимает морских хищников в воздух. Чтобы остановить это безумие придется бросить вызов самой природе… 

  • Фильм снят за 18  дней. 
  • Актеру Стиву Гуттенбергу предлагали главную роль, но он отказался. Когда фильм стал культовым, Гуттенберг пожалел об этом и даже согласился на роль в фильме “Лавалантула”, рассказывающем о гигантских огнедышащих тарантулах, нападающих на Лос-Анджелес. 
  • Кадры затопленного дома снимались в декорациях, помещенных в бассейн. Актерам пришлось сниматься в холодной воде, а в некоторых кадрах можно заметить как они дрожат от холода. 
  • Йен Зиринг до последнего сомневался, стоит ли сниматься в фильме.Его убедила жена, которая была беременна вторым ребенком и считала, что стоит работать хотя бы ради гонорара. Вдобавок, чтобы получить медицинскую страховку гильдии киноактеров, ему нужно было заработать определенную сумму денег в течение года. 
  • Актер Робби Рист, сыгравший водителя автобуса, также является соавтором нескольких песен, звучащих в фильме.
     

Из-за ужасного урагана Лос-Анджелес оказывается затопленным. Тысячи акул терроризируют городских жителей. Но когда на Лос-Анджелес обрушивается торнадо, ужасные морские хищники поднимаются в воздух…

3.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 11 июля 2013
Премьера онлайн 29 ноября 2013
Премьера в мире 11 июля 2013
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Ферранте
В ролях
Тара Рид
Тара Рид
Йен Зиринг
Йен Зиринг
Джон Херд
Джон Херд
Кассандра Сербе
Джэйсон Симмонс
Все актеры и съемочная группа
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Акулий торнадо

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саундтрек фильма Акулий торнадо
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 очень плохих фильмов, которые доставят вам немало постыдного удовольствия В мире существует очень много хороших и интересных картин. И ещё больше плохих. Но бывает так, что авторы снимают настолько ужасное и глупое кино, что восприятие будто переворачивается. Самые плохие ленты становится очень интересно и весело смотреть. Возможно, их задумывали как триллеры или драмы, но получились отличные комедии.
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28 ноября 2020 17:31
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