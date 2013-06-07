Кадры, 2013

Билли и Ник – продавцы, карьера которых была разрушена бумом цифровой техники. Пытаясь доказать, что они не устарели, партнеры бросают вызов новому миру, пробиваясь на желанную стажировку в Google вместе с батальоном блестящих студентов. Но попасть в эту утопию – это только полдела. Теперь они должны соревноваться с группой самых элитных, технически подкованных гениев, чтобы убедить руководство компании, что молодость – это еще не самое важное.
Два друга, разменявшие пятый десяток и уволенные с работы, устраиваются стажерами в успешную интернет-корпорацию. Мало того, что они, всю жизнь занимавшиеся продажами, мало что понимают в высоких технологиях, так еще и начальство вдвое моложе их и во столько же раз непонятнее. Но выдержка и какой-никакой опыт помогут даже в самых сложных ситуациях. Или не помогут. Или помогут, но не им…