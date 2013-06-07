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The Internship

Кадры, 2013

2013 / США
7.2 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Билли и Ник – продавцы, карьера которых была разрушена бумом цифровой техники. Пытаясь доказать, что они не устарели, партнеры бросают вызов новому миру, пробиваясь на желанную стажировку в Google вместе с батальоном блестящих студентов. Но попасть в эту утопию – это только полдела. Теперь они должны соревноваться с группой самых элитных, технически подкованных гениев, чтобы убедить руководство компании, что молодость – это еще не самое важное. 

  • В фильме были задействованы сто настоящих сотрудников Google в качестве статистов.
  • Во время разговора с Раджем Билли упоминает продукты, которые он любит брать домой и есть: суши, чипсы и сальса, пицца, мороженое и пудинг.Его можно увидеть поедающим каждый из этих продуктов в сценах на протяжении всего фильма.
  • Google разрешил снимать фильм в штаб-квартире Googleplex в течение пяти дней, но большая часть фильма была снята в Технологическом институте Джорджии в Атланте, где съемочная группа в точности воспроизвела интерьеры штаба в декорациях. 
  • Татуировка на шее Уилла Феррелла на самом деле написана не на санскрите и не на хинди. Надпись гласит: «Делайте разумный выбор», но это английская фраза, записанная алфавитом деванагари (с орфографическими ошибками) вместо латиницы.

Два друга, разменявшие пятый десяток и уволенные с работы, устраиваются стажерами в успешную интернет-корпорацию. Мало того, что они, всю жизнь занимавшиеся продажами, мало что понимают в высоких технологиях, так еще и начальство вдвое моложе их и во столько же раз непонятнее. Но выдержка и какой-никакой опыт помогут даже в самых сложных ситуациях. Или не помогут. Или помогут, но не им…

7.2 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 июня 2013
Премьера онлайн 30 сентября 2022
Премьера в мире 7 июня 2013
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Бюджет $58 000 000
Режиссер
Шон Леви
Шон Леви
В ролях
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Винс Вон
Винс Вон
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Джессика Зор
Джессика Зор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кадры 8 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Глупость глупая, самое обидное что сценарий то написал Винс Вон! А играл хуже всех Уилсон.. Так что тем кто влюбился в эту парочку после Незванных… Читать дальше…
Говоруня 2 апреля 2015, 12:51
Если гуглеры хотя бы на треть живут так, как было показано в фильме, им можно только позавидовать и порадоваться за них. До момента попадания… Читать дальше…
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