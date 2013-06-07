Кадры, 2013

Два друга, разменявшие пятый десяток и уволенные с работы, устраиваются стажерами в успешную интернет-корпорацию. Мало того, что они, всю жизнь занимавшиеся продажами, мало что понимают в высоких технологиях, так еще и начальство вдвое моложе их и во столько же раз непонятнее. Но выдержка и какой-никакой опыт помогут даже в самых сложных ситуациях. Или не помогут. Или помогут, но не им…