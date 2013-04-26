Зажигание, 2013

Мадрид, наши дни. Молодая и очаровательная Ари работает на банду грабителей во главе с ее бойфрендом, выступая в качестве приманки. Перед тем, как уйти на заслуженный и обеспеченный отдых, преступное три решает провернуть последнее дело – ограбление ювелирного магазина, доставшийся в наследство Джулии, невесте бывшего гонщика Микеля. Ари предстоит сблизиться с ничего не подозревающим женихом, чтобы собрать информацию для финального налета. Сам же Микель благодаря новой знакомой постепенно открывает для себя мир нелегальных автомобильных гонок, в котором царят адреналин и скорость.