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Зажигание Зажигание
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Зажигание, 2013

2013 / Испания
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мадрид, наши дни. Молодая и очаровательная Ари работает на банду грабителей во главе с ее бойфрендом, выступая в качестве приманки. Перед тем, как уйти на заслуженный и обеспеченный отдых, преступное три решает провернуть последнее дело – ограбление ювелирного магазина, доставшийся в наследство Джулии, невесте бывшего гонщика Микеля. Ари предстоит сблизиться с ничего не подозревающим женихом, чтобы собрать информацию для финального налета. Сам же Микель благодаря новой знакомой постепенно открывает для себя мир нелегальных автомобильных гонок, в котором царят адреналин и скорость.

  • “Зажигание” было номинировано на приз Малагского кинофестиваля в категории “Лучший фильм”, а год спустя – на приз кинофестиваля ASECAN в категории “Лучший монтаж”.
  • Персонаж Алекса Гонсалеса бросает ради главной героини (Адриана Угарте) свою невесту. В реальной жизни после съемок “Зажигания” актер расторгнул свою помолвку с актрисой Моникой Крус, сестрой Пенелопы Крус.
  • Съемки картины прошли в Мадриде, Испания, и в Лиссабоне, Португалия, и продлились с 22 сентября по 24 ноября 2012 года.
  • При бюджете в 540 000 евро фильм собрал в прокате почти 2 600 000 долларов.

Микель влюбляется без памяти в красавицу Ари. Ари обожает адреналин и участвует со своим бойфрендом в нелегальных гонках на дорогих автомобилях. И иногда промышляет воровством. Ее следующая жертва — невеста Микеля и ее бриллианты.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 июля 2013
Премьера в мире 26 апреля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Даниэль Кальпарсоро
В ролях
Алекс Гонзалес
Адриана Угарте
Адриана Угарте
Альберто Эмманн
Мария Кастро
Марта Ньето
Марта Ньето
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зажигание 3 постера
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