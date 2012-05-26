Маньяк, 2013

Днем житель Лос-Анджелеса Фрэнк работает в собственной мастерской по реставрации манекенов, а ночью превращается в безжалостного маньяка-женоненавистника, снимающего скальпы со своих жертв. Но его жизнь меняется, когда в ней появляется молодой фотограф Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дольше они общаются, тем отчетливее Фрэнк понимает, что впервые в жизни влюбился. Что же он выберет: еще один трофей или настоящую любовь?