Маньяк, 2013

Днем житель Лос-Анджелеса Фрэнк работает в собственной мастерской по реставрации манекенов, а ночью превращается в безжалостного маньяка-женоненавистника, снимающего скальпы со своих жертв. Но его жизнь меняется, когда в ней появляется молодой фотограф Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дольше они общаются, тем отчетливее Фрэнк понимает, что впервые в жизни влюбился. Что же он выберет: еще один трофей или настоящую любовь?
Улицы Лос-Анджелеса кажутся тихими и безопасными, но это не так. Серийный убийца, снимающий скальп со своих жертв вновь выходит на охоту. Днем, Фрэнк — тихий владелец магазина манекенов, а ночью — безжалостный маньяк, убивающий исключительно молодых красавиц. Но его размеренная жизнь тихони-маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фото-художница Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор — ещё один скальп в качестве трофея или реальная любовь.