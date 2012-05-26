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Маньяк Маньяк
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Maniac

Маньяк, 2013

2013 / США / Франция
6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Днем житель Лос-Анджелеса Фрэнк работает в собственной мастерской по реставрации манекенов, а ночью превращается в безжалостного маньяка-женоненавистника, снимающего скальпы со своих жертв. Но его жизнь меняется, когда в ней появляется молодой фотограф Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дольше они общаются, тем отчетливее Фрэнк понимает, что впервые в жизни влюбился. Что же он выберет: еще один трофей или настоящую любовь?

  • Ремейк одноименного фильма 1980 года. 
  • В фильме использована песня “Goodbye Horses” К. Лазаруса. Эта песня также звучала в “Молчание ягнят”, еще одном фильме о серийном убийце. 
  • Когда главный герой встречает девушку с сайта знакомств, она говорит ему, что представляла его толстым, с длинными черными волосами и проблемной кожей. Именно так выглядел главный герой оригинального фильма. 
  • Впервые зритель видит лицо Фрэнка только через 12 минут после начала фильма.
  • И в оригинале, и в этом фильме Анна изображена как европейка: в оригинальном фильме она была британкой, в этом фильме она француженка.
  • Как и оригинал, ремейк был запрещен к показу в Германии. Запрет сняли лишь в 2020 году. 
  • Фильм был снят всего за четыре недели. 
  • Второй фильм, в котором Элайджа Вуд сыграл маньяка. Первым был “Город грехов”. 

Улицы Лос-Анджелеса кажутся тихими и безопасными, но это не так. Серийный убийца, снимающий скальп со своих жертв вновь выходит на охоту. Днем, Фрэнк — тихий владелец магазина манекенов, а ночью — безжалостный маньяк, убивающий исключительно молодых красавиц. Но его размеренная жизнь тихони-маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фото-художница Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор — ещё один скальп в качестве трофея или реальная любовь.

6.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 марта 2013
Премьера онлайн 21 июня 2013
Премьера в мире 26 мая 2012
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Франк Халфун
Франк Халфун
В ролях
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Нора Арнезедер
Нора Арнезедер
Америка Оливо
Лиэн Балабан
Лиэн Балабан
Морган Слемп
Все актеры и съемочная группа
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Маньяк
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел дома...ожидал на удивление меньшего, наверно сыграло первое лицо и монотонное погружение в тему . Дубляж уг, музыка норм...и очень… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
да вполне. Тем более считай почти дебют. Музыка, это уже целое новое направление, назову его "Восьмидесятость", хотя как и в фильме Драйв,… Читать дальше…
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