Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2012
Премьера онлайн
25 января 2013
Премьера в мире
14 декабря 2012
Дата выхода
|10 октября 2013
|Россия
| Другое кино
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|25 января 2013
|Испания
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|15 мая 2014
|Нидерланды
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Сборы в мире
$104 894
Производство
Fernando Colomo Producciones Cinematográficas S.L., FilmTeam
Другие названия
La banda Picasso, La Bande a Picasso, La bande à Picasso, Pablo Picasso e o Roubo da Monalisa, Picasso bandája, Бандата на Пикасо, The Picasso Gang