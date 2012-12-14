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Постер фильма Банда Пикассо
5.2
Банда Пикассо - Трейлер
Киноафиша Фильмы Банда Пикассо
5.2

Банда Пикассо

, 2012
La banda Picasso
Испания / комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Банда Пикассо
5.2
Банда Пикассо - Трейлер
Банда Пикассо  Трейлер

В ролях

Рафаэль Агоге
Рафаэль Агоге
Fernande Olivier
Луиз Моно
Marie Laurencin
Стэнли Вебер
Стэнли Вебер
George Braque
Лионель Абелански
Лионель Абелански
Max Jacob
Хорди Вилчес
Manolo Hugué
Тома Жуанне
Henri-Pierre Roché
Дэвид Коберн
Дэвид Коберн
Leo Stein
Eszter Tompa
Alice Toklas
Алексис Михалик
Алексис Михалик
Barón
Барнабаш Тот
Policeman
Режиссер Фернандо Коломо
Сценарист Фернандо Коломо
Композитор Juan Bardem
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 25 января 2013
Премьера в мире 14 декабря 2012
Дата выхода
10 октября 2013 Россия Другое кино
25 января 2013 Испания
15 мая 2014 Нидерланды
Сборы в мире $104 894
Производство Fernando Colomo Producciones Cinematográficas S.L., FilmTeam
Другие названия
La banda Picasso, La Bande a Picasso, La bande à Picasso, Pablo Picasso e o Roubo da Monalisa, Picasso bandája, Бандата на Пикасо, The Picasso Gang

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Банда Пикассо - Трейлер
Банда Пикассо Трейлер
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Отзывы о фильме

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