Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призрачный патруль Призрачный патруль
Киноафиша Фильмы Призрачный патруль
R.I.P.D.

Призрачный патруль, 2013

2013 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Грязный полицейский Ник и его партнер Хейсом прячут золото, которое они украли у наркоторговцев, на заднем дворе дома. Однако на следующее утро Ник говорит Хейсу, что пойдет в полицию, так как он любит свою жену Джулию, и больше не может смотреть ей в глаза. Хейс убивает Ника, который становится призраком и участником Призрачного патруля, который защищает мир живых от нежити и привидений. 

  • В ходе обсуждения фильма на Reddit Джефф Бриджес сказал, что ему понравилось работать с актерами и съемочной группой, и объяснил финансовую неудачу фильма вмешательством спонсоров и киностудии. Бриджес объяснил: «Судебные иски просто рассорили нас, и, как я подумал, именно они все испортили». В целом актер охарактеризовал фильм как “очень невпечатляющий”. 
  • В США и некоторых других странах фильм был выпущен в тот же день, что и «РЭД 2», продолжение фильма «РЭД», режиссером которого также выступил режиссер этого фильма, Роберт Швентке. Кроме того, в обоих фильмах играет Мэри-Луиза Паркер. 
  • Сцена финансового съезда снималась в конференц-центре Hynes, который находится в полумиле от площади Копли – места, где Джефф Бриджес чуть не погиб, выполняя  трюк со взрывом грузовика с бомбой в фильме «Взорванная жизнь». 
     

Хорошие копы – мертвые копы, но и на том свете они без работы не останутся.

Каждый день они отправляются на землю в поисках  беглецов из ада. Они не носят черное – охота на демонов дело творческое. Они называют себя Призрачный патруль.

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 18 июля 2013
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 18 июля 2013
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Роберт Швентке
Роберт Швентке
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Стефани Зостак
Стефани Зостак
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
24 часа на жизнь
24 часа на жизнь (2017)
7
Петля времени
Петля времени (2012)
7.4098363
Люди в черном 2
Люди в черном 2 (2002)
7.7272725
Люди в черном
Люди в черном (1997)
8.284091
Охотники за привидениями
Охотники за привидениями (1984)
7.962963
Призрачная шестерка
Призрачная шестерка (2019)
6.6923075
РЭД
РЭД (2010)
8.314516
Плохое поведение
Плохое поведение (2014)
5.181818
Телохранитель киллера
Телохранитель киллера (2017)
8.32653
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера (2021)
7.5074625
Как соблазнять труднодоступных женщин
Как соблазнять труднодоступных женщин (2009)
4.5384617
Untitled Ryan Reynolds/John Krasinski Film (2023)
0
Фильм находится в подборках
Лучшие бадди-муви Лучшие бадди-муви
Постер фильма Призрачный патруль 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Призрачный патруль смотреть онлайн

Призрачный патруль
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

24 часа на жизнь
 
Петля времени
 
Плохое поведение
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Полтора часа фильма пролетели как 10 минут, улётный фильмец! Картинка на уровне, есть нелогичные моменты, это да, но они ненапряжные, весёлое… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не очень =( , так ждал его. Ничего интересного , снят обычно и бонально. И болтавни как всегда много не нужной. ✊



6/10
Отзывы Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Призрачный патруль
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По данным СМИ, «Призрачный патруль» с Джеффом Бриджесом и Райаном Рейнольдсом получит сиквел Вторая часть получила подзаголовок и возрастной рейтинг.
Написать
18 августа 2022 12:04
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
ролик о съемках
Ролик о съемках
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Ни одной приличной роли»: о чем жалеет разочарованный Ширвиндт
«Даже к гадалке ходить не надо»: над Волочковой нависла новая угроза
О «Давай поженимся!» из первых рук: главная сваха страны огорошила признанием
«Дайте хоть чуть пожить!»: тяжелобольной Губин столкнулся с новой бедой
Заставила Шаляпина краснеть на публике: пикантные подробности раскрыла возлюбленная
Россияне ахнули: Барановская засветилась в объятиях копии Аршавина
«Очень красивая»: редкое фото вдовы Листьева вызвало переполох в Сети
Жутко: Мэрилин Монро всю жизнь скрывала от поклонников страшный изъян
От Гузеевой после закрытия «Давай поженимся!» не отстает: Сябитова раскрыла все карты
5 жутких ляпов любимой всеми зрителями «Красотки», которые вы точно не заметили
Сама виновата: Озчивит публично унизил Бузову и неспроста
Причинил жуткую боль: за что Луппиан так и не смогла простить Боярского
Приложение киноафиши