Призрачный патруль, 2013

Грязный полицейский Ник и его партнер Хейсом прячут золото, которое они украли у наркоторговцев, на заднем дворе дома. Однако на следующее утро Ник говорит Хейсу, что пойдет в полицию, так как он любит свою жену Джулию, и больше не может смотреть ей в глаза. Хейс убивает Ника, который становится призраком и участником Призрачного патруля, который защищает мир живых от нежити и привидений.
Хорошие копы – мертвые копы, но и на том свете они без работы не останутся.
Каждый день они отправляются на землю в поисках беглецов из ада. Они не носят черное – охота на демонов дело творческое. Они называют себя Призрачный патруль.
6/10