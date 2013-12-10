Нафтизин, 2013

Город погряз во тьме. Торговля наркотиками переживает свой рассвет. Люди были не готовы к этому. Всё началось с того, что полтора года назад, список побочных эффектов Нафтизина изрядно пополнился. Этот лекарственный препарат по мощности встаёт в один ряд с героином и кокаином. Вокруг этого начинается шумиха, и с прилавок он исчезает моментально. Этим он стал ещё более привлекательным для людей, продающих смерть. Моментально образуются точки, где даже ребенок без проблем мог купить средство, которое через полгода разорвёт его нос на части.