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Нафтизин
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Нафтизин, 2013

2013 / Россия
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О фильме

Город погряз во тьме. Торговля наркотиками переживает свой рассвет. Люди были не готовы к этому. Всё началось с того, что полтора года назад, список побочных эффектов Нафтизина изрядно пополнился. Этот лекарственный препарат по мощности встаёт в один ряд с героином и кокаином. Вокруг этого начинается шумиха, и с прилавок он исчезает моментально. Этим он стал ещё более привлекательным для людей, продающих смерть. Моментально образуются точки, где даже ребенок без проблем мог купить средство, которое через полгода разорвёт его нос на части.

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Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 декабря 2013
Премьера в мире 10 декабря 2013
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Паренкин
В ролях
Анастасия Бажутина
Юрий Быбин
Любомир Вайнбергер
Валерий Дюльдин
Юрий Вискалин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нафтизин 1 постер
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