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Rush

Гонка, 2012

2012 / США
8.0 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Австриец Ники Лауда и англичанин Джеймс Хант — гонщики “Формулы 1”, два непримиримых соперника, которые готовы на все ради победы. Чемпионат 1976 года становится апогеем их соперничества. Лауда — прошлогодний чемпион и фаворит противостояния, попавший, однако, в серьезную аварию накануне. Хант — молодой и перспективный гонщик, уверенный в собственной победе. У них нет права на ошибку, а малейший промах и потеря десятой доли секунды может стоить карьеры и даже жизни. 

  • Когда реальный Ники Лауда впервые увидел фильм, он сказал: “Черт побери! Это действительно я!”. 
  • Гонка, показанная в фильме, была последней гонкой “Формулы 1”, которая состоялась на трассе “Северная петля”, которую сочли слишком опасной. 
  • Даниэлю Брюлю и Крису Хемсворту не разрешили водить настоящие болиды “Формулы 1”, поэтому вместо них актеры ездили на болидах “Формулы 3” с переделанным кузовом.
  • Даниэль Брюль носил на зубах специальный прибор, имитирующий неправильный прикус Ники Лауды. 
  • На самом деле оба гонщика, показанные в фильме, были хорошими друзьями в реальной жизни. 
  • Даниэль Брюль больше месяца прожил в Вене, чтобы научиться говорить с австрийским акцентом. 
  • Для роли Крису Хемсворту пришлось сбросить 14 килограммов. Ранее он набирал вес для съемок в “Торе” и “Мстителях”. 

70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»: обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики, сексуальные поклонницы, литры шампанского на финише для победителя… Два непримиримых соперника в истории гонок – обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда – доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.

8.0 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 17 октября 2013
Премьера в мире 2 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Натали Дормер
Натали Дормер
Том Влашиха
Том Влашиха
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Отсмотрено.
Отличная гоночная драма о соперничестве и уважении друг к другу (или здесь, скорее, к недруг недругу)
Второй по значимости для меня… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Качественное уютное кино. Напряжение нарастает медленно но верно, финальная гонка в Японии под дождем аж мурашки! Очень сюда подходит поговорка… Читать дальше…
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