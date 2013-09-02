Гонка, 2012

Австриец Ники Лауда и англичанин Джеймс Хант — гонщики “Формулы 1”, два непримиримых соперника, которые готовы на все ради победы. Чемпионат 1976 года становится апогеем их соперничества. Лауда — прошлогодний чемпион и фаворит противостояния, попавший, однако, в серьезную аварию накануне. Хант — молодой и перспективный гонщик, уверенный в собственной победе. У них нет права на ошибку, а малейший промах и потеря десятой доли секунды может стоить карьеры и даже жизни.
70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»: обтекаемые формы гоночных машин, брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики, сексуальные поклонницы, литры шампанского на финише для победителя… Два непримиримых соперника в истории гонок – обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист-австриец Ники Лауда – доводят себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Единственный промах гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.
Отличная гоночная драма о соперничестве и уважении друг к другу (или здесь, скорее, к недруг недругу)
Второй по значимости для меня… Читать дальше…