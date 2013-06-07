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Постер фильма Восторг Палуза
5.9
Восторг Палуза - Трейлер
Киноафиша Фильмы Восторг Палуза
5.9

Восторг Палуза

, 2013
Rapture-Palooza
США / комедия, ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Восторг Палуза
5.9
Восторг Палуза - Трейлер
Восторг Палуза  Трейлер

О фильме

Это веселая история рассказывает о последствиях религиозного апокалипсиса.

В ролях

Анна Кендрик
Анна Кендрик
Lindsey Lewis
Томас Леннон
Томас Леннон
Mr. Murphy
Джон Фрэнсис Дейли
Джон Фрэнсис Дейли
Ben House
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Роб Кордри
Роб Кордри
Mr. House
Ана Гастейер
Mrs. Lewis
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
The Beast
Джон Майкл Хиггинс
Mr. Lewis
Кэлам Уорси
Кэлам Уорси
Clark Lewis
Джесси Камачо
Fry
Кен Джонг
Кен Джонг
God
Режиссер Пол Миддледитч
Сценарист Крис Мэтисон
Композитор Йоахим Хорсли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 7 июня 2013
Дата выхода
7 июня 2013 Россия 16+
25 июля 2013 Великобритания
7 июня 2013 Казахстан
7 июня 2013 США
7 июня 2013 Украина
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Производство Lionsgate, Mimran Schur Pictures, Mosaic
Другие названия
Rapture-Palooza, Jak nie dać się przelecieć diabłu, Lừa Tình, Ördögöt fogtál, nem ereszt, Palooza: Pura Curtição, Rapture Palooza, Souboj s Antikristem, Súboj s Antikristom, Una pareja infernal, Восторг Палуза, エンド・オブ・ザ・アース, My Date from Hell, エンド・オブ・ザ・アース：2013

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Восторг Палуза - Трейлер
Восторг Палуза Трейлер
Восторг Палуза - Отрывок 2
Восторг Палуза Отрывок 2
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