5.9Rapture-Palooza
Восторг Палуза, 2013
США / комедия, ужасы, фантастика / 18+
О фильме
Это веселая история рассказывает о последствиях религиозного апокалипсиса.
В ролях
Джесси Камачо
Fry
Режиссер Пол Миддледитч
Сценарист Крис Мэтисон
Композитор Йоахим Хорсли
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 7 июня 2013
Дата выхода
|7 июня 2013
|Россия
|16+
|25 июля 2013
|Великобритания
|7 июня 2013
|Казахстан
|7 июня 2013
|США
|7 июня 2013
|Украина
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Производство Lionsgate, Mimran Schur Pictures, Mosaic
Другие названия
Rapture-Palooza, Jak nie dać się przelecieć diabłu, Lừa Tình, Ördögöt fogtál, nem ereszt, Palooza: Pura Curtição, Rapture Palooza, Souboj s Antikristem, Súboj s Antikristom, Una pareja infernal, Восторг Палуза, エンド・オブ・ザ・アース, My Date from Hell, エンド・オブ・ザ・アース：2013
Обновлено 12 ноября 2020
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