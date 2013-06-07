Вешаю бутылки на забор и кидаю в бочку: странные дачные лайфхаки помогли решить сразу несколько проблем

Пестрая гирлянда на елке – уже прошлый век: вот 3 варианта украшения дерева к Новому году 2027

Простой способ убрать катышки с одежды — машинка больше не нужна: любимый метод европейцев

Что посмотреть осенью 2026-го: 3 сериала вышли совсем недавно, а на IMDb им уже поставили выше 7.2

Скучаете по «Извне»? Включайте эти 3 сериала: №2 – «самый глубокий и драматичный ужастик, который я видела»

За 5 лет до «Ликвидации» Урсуляк снял сериал по Агате Кристи – описывают одним словом: «Превосходно!»

В 2022-м ТНТ по-тихому выпустил «один из лучших сериалов последних лет»: всего 6 серий и звезда «Невского» в кадре

«Подальше от начальства, поближе к тесту»: продолжите 5 цитат из фильма в «Бой идут одни старики»

«Москва слезам не верит», а мы не верим вашей памяти: узнаете 5 цитат, которые нагло переврали? (тест)

«Наруто», конечно, легенда, но еще 3 аниме заходят его фанам на ура: №3 в голос зовут шедевром