Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Как поймать перо Жар-Птицы
Постер мультфильма Как поймать перо Жар-Птицы
Постер мультфильма Как поймать перо Жар-Птицы
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 4.8
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Как поймать перо Жар-Птицы

Как поймать перо Жар-Птицы

Kak poymat pero Zhar-Ptitsy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

История приключений юного Иванушки Царевича, за свою простоту получившего от старших братьев прозвище “Дурак”. По велению царя-батюшки Иван отправляется на поиски Жар-Птицы, повадившейся красть яблоки из царского сада. По пути герой встретит верного друга и помощника в лице Серого Волка, столкнется с Кикиморой, познакомится с заморскими царями Долматом и Афоном, а еще найдет свою настоящую любовь – очаровательную и бойкую Елену Прекрасную.

  • Режиссер мультфильма Георгий Гитис – не новичок в области анимационных русских народных сказкок. Ранее он работал над картинами “Приключения Аленушки и Еремы” (2008) и “Новые приключения Аленушки и Еремы” (2009).
  • С момента премьеры мультфильм в течение двух недель входил в десятку самых посещаемых картин в России. Кассовые сборы ленты составили более двух миллионов долларов.
  • Над музыкой к мультфильму работали группы “Комба Бакх” и “Uma2rman”. Также в саундтрек вошли композиции коллективов “Иван Купала”, “Браво”, “Шао? Бао!”, “Zdob Și Zdub” и “Бурановские бабушки”.
  • Отца Ивана зовут Берендей: это имя часто встречается в сказках, но реального прототипа у персонажа нет. В славянской мифологии Берендеем называют колдуна, способного обращаться в бурого медведя.
  • Есть версия, что приставка “дурак” являлась определенным оберегом, предотвращающим сглаз.
  • У Елены Прекрасной из сказок имеется свой прототип – уроженка Молдавии Елена Волошанка, жена Ивана Молодого, сына Ивана III. Дочь Стефана III Великого и киевской княжны Евдокии Олельковны, Елена отличалась образованностью и прогрессивными для своего времени взглядами.

Во исполнение воли царя Берендея, младший сын его Иван отправляется на поиски диковинной Жар-птицы. В поисках удачи Ивана Царевича сопровождает верный друг и помощник — Серый Волк, который, обладает всевозможными навыками и всегда спешит на помощь простодушному Ивану. Героев ждут увлекательные и опасные приключения, козни коварных братьев Ивана и его судьбоносная встреча с Еленой Прекрасной. Юные зрители погрузятся в волшебный мир русской сказки, с её традициями и характерной эстетикой, причудливо перемежающейся с приметами современного жанрового кино. Ну, а родители оценят актуальный юмор и модную современную музыку, написанную специально для фильма популярными рок-музыкантами.

Как поймать перо Жар-Птицы - трейлер
Как поймать перо Жар-Птицы  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 24 октября 2013
Дата выхода
24 октября 2013 Россия Наше кино 0+
24 октября 2013 Беларусь
24 октября 2013 Казахстан
24 октября 2013 Украина
Сборы в мире $1 644 198
Другие названия
Kak poymat pero Zhar-Ptitsy, Как поймать перо Жар-Птицы, Як упіймати перо Жар-Птиці
Режиссер
Георгий Гитис
Вячеслав Плотников
В ролях
Юлия Савичева
Юлия Савичева
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Как поймать перо Жар-Птицы
Иван Царевич и Серый Волк 7.0
Иван Царевич и Серый Волк (2011)
Новые приключения Аленушки и Еремы 4.0
Новые приключения Аленушки и Еремы (2009)
Приключения Аленушки и Еремы 4.7
Приключения Аленушки и Еремы (2008)
Красная Шапка против зла 5.8
Красная Шапка против зла (2010)
Про Федота-стрельца, удалого молодца 6.9
Про Федота-стрельца, удалого молодца (2008)
Савва. Сердце воина 4.5
Савва. Сердце воина (2015)
День рождения Алисы 6.1
День рождения Алисы (2008)
Бабка Ежка и другие... 6.7
Бабка Ежка и другие... (2007)
Незнайка и Баррабасс 6.2
Незнайка и Баррабасс (2004)
Лягушачий рай 0.0
Лягушачий рай (2007)
Русалочка 7.7
Русалочка (1989)
0.0
Боб и Бобек — кролики из шляпы (2017)
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы про птиц Мультфильмы про птиц

Рейтинг мультфильма

5.1
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Как поймать перо Жар-Птицы

Похожие фильмы онлайн

Иван Царевич и Серый Волк
 
Про Федота-стрельца, удалого молодца
 
Савва. Сердце воина
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Как поймать перо Жар-Птицы - трейлер
Как поймать перо Жар-Птицы Трейлер
Как поймать перо Жар-Птицы - тизер 2
Как поймать перо Жар-Птицы Тизер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше