История приключений юного Иванушки Царевича, за свою простоту получившего от старших братьев прозвище “Дурак”. По велению царя-батюшки Иван отправляется на поиски Жар-Птицы, повадившейся красть яблоки из царского сада. По пути герой встретит верного друга и помощника в лице Серого Волка, столкнется с Кикиморой, познакомится с заморскими царями Долматом и Афоном, а еще найдет свою настоящую любовь – очаровательную и бойкую Елену Прекрасную.
Во исполнение воли царя Берендея, младший сын его Иван отправляется на поиски диковинной Жар-птицы. В поисках удачи Ивана Царевича сопровождает верный друг и помощник — Серый Волк, который, обладает всевозможными навыками и всегда спешит на помощь простодушному Ивану. Героев ждут увлекательные и опасные приключения, козни коварных братьев Ивана и его судьбоносная встреча с Еленой Прекрасной. Юные зрители погрузятся в волшебный мир русской сказки, с её традициями и характерной эстетикой, причудливо перемежающейся с приметами современного жанрового кино. Ну, а родители оценят актуальный юмор и модную современную музыку, написанную специально для фильма популярными рок-музыкантами.
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