Спустя 20 лет после эпической пьянки в пабе пятеро друзей детства воссоединяются, когда один из них становится одержимым желанием снова совершить питьевой марафон. Их убеждает выступить на бис Гэри Кинг, 40-летний мужчина, застрявший в подростковом возрасте, который тащит своих упрямых приятелей в их родной город и снова пытается добраться до легендарного паба «Армагеддец». Пытаясь примирить прошлое и настоящее, друзья вдруг узнают, что на Земле начался зомби-апокалипсис, и стоящем на повестке дня вопросом становится выживание рода человеческого...
Пятеро друзей ставят себе высокую цель - организовать грандиозный забег по барам. Опасности подстерегают их на каждом шагу: красотка, от которой сходила с ума вся школа, так и тянет налево, в то время как справа надвигается таинственная угроза. В результате этот марафон плавно переходит в реальный Армагеддец.
