Представьте мир, где апокалипсис превращается в источник веселья, а глобальные бедствия становятся уморительными приключениями. Звучит странно? Именно так и устроены лучшие комедии о катастрофах — они заставляют нас смеяться до слез и одновременно испытывать страх. В этих фильмах обычные люди сталкиваются с невероятными угрозами: будь то нашествие зомби, падение метеорита или восстание мертвецов. Но вместо того чтобы паниковать, герои находят в себе силы шутить, иронизировать и даже радоваться происходящему.