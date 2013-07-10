Меню
Постер фильма Армагеддец
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Армагеддец

Армагеддец

The World's End 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Спустя 20 лет после эпической пьянки в пабе пятеро друзей детства воссоединяются, когда один из них становится одержимым желанием снова совершить питьевой марафон. Их убеждает выступить на бис Гэри Кинг, 40-летний мужчина, застрявший в подростковом возрасте, который тащит своих упрямых приятелей в их родной город и снова пытается добраться до легендарного паба «Армагеддец». Пытаясь примирить прошлое и настоящее, друзья вдруг узнают, что на Земле начался зомби-апокалипсис, и стоящем на повестке дня вопросом становится выживание рода человеческого...

  • Когда Сэм присоединяется к мальчикам в «Старом фамильяре», все встают, чтобы поприветствовать ее, кроме Гэри. Это отсылает к их средневековым фамилиям (Кинг, Найтли, Пейдж, Чемберлен, Принц), где все при дворе короля вставали, чтобы приветствовать посетителя, кроме самого короля.
  • По словам Эдгара Райта, бармены первых двух баров – настоящие кузены Тедди и Марк Кемпнеры. Они не виделись годами, пока случайно не встретились на кастинге. 
  • Фелисити, помощница Энди из самого начала фильма, названа в честь молодой женщины из Стокпорта по имени Флисс, которая трагически скончалась. Она была большой поклонницей Саймона Пегга, и он присылал ей подписанные фотографии по просьбе ее отца, когда она была больна. Она скончалась прежде, чем смогла их принять. Когда Саймон Пегг узнал об этом, он написал эту героиню в память о ней. 
     

Пятеро друзей ставят себе высокую цель - организовать грандиозный забег по барам. Опасности подстерегают их на каждом шагу: красотка, от которой сходила с ума вся школа, так и тянет налево, в то время как справа надвигается таинственная угроза. В результате этот марафон плавно переходит в реальный Армагеддец.

Армагеддец - дублированный трейлер 1
Армагеддец  дублированный трейлер 1
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 15 сентября 2013
Премьера в мире 10 июля 2013
Дата выхода
17 октября 2013 Россия UPI 18+
1 августа 2013 Австралия
13 сентября 2013 Австрия
17 октября 2013 Беларусь
16 октября 2013 Бельгия
8 ноября 2013 Болгария
25 октября 2013 Бразилия
19 июля 2013 Великобритания
11 сентября 2013 Германия
14 ноября 2013 Дания
19 июля 2013 Ирландия
31 июля 2013 Исландия
29 ноября 2013 Испания
26 сентября 2013 Италия
17 октября 2013 Казахстан
23 августа 2013 Канада
11 октября 2013 Мексика
14 ноября 2013 Нидерланды
18 июля 2013 Новая Зеландия
18 октября 2013 Норвегия
19 июля 2013 Португалия
23 августа 2013 США
19 сентября 2013 Сингапур
23 октября 2013 Словакия
17 октября 2013 Украина
8 ноября 2013 Финляндия
28 августа 2013 Франция
24 октября 2013 Чехия
9 октября 2013 Швеция
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $46 092 117
Производство Universal Pictures, Focus Features, Relativity Media
Другие названия
The World's End, Bienvenidos al fin del mundo, Kraj svijeta, Dünyanın Sonu, É o Fim do Mundo, Heróis de Ressaca, Koniec świata, La fine del mondo, Le dernier pub avant la fin du monde, Maailmalõpu pubi, Na konci sveta, Ngày Tàn Của Thế Giới, Pasaules gals, Pasaulio pabaiga, Pr' konc sveta, Pub pod Końcem Świata, Sfarsitul lumii, To już jest koniec, To już koniec, To telos tou kosmou, U konce sveta, V pätici po opici, Világvége, Wâruzu Endo Yopparai ga Sekai o sukû!, Το τέλος του κόσμου, Армагеддец, Кінець Світу, Краят на света, Свршетак света, ワールズ・エンド　酔っぱらいが世界を救う！, 世界尽头, 醉後末日
Режиссер
Эдгар Райт
Эдгар Райт
В ролях
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Ник Фрост
Ник Фрост
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Рейтинг фильма

6.9
10 голосов
6.9 IMDb
Новости о фильме
7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться
7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться Представьте мир, где апокалипсис превращается в источник веселья, а глобальные бедствия становятся уморительными приключениями. Звучит странно? Именно так и устроены лучшие комедии о катастрофах — они заставляют нас смеяться до слез и одновременно испытывать страх. В этих фильмах обычные люди сталкиваются с невероятными угрозами: будь то нашествие зомби, падение метеорита или восстание мертвецов. Но вместо того чтобы паниковать, герои находят в себе силы шутить, иронизировать и даже радоваться происходящему.
Написать
19 сентября 2025 13:13
10 веселых и трогательных фильмов про алкоголь
10 веселых и трогательных фильмов про алкоголь «Ещё по одной», «Уитнэйл и я» и другие картины, герои которых не против заложить за воротник.
Написать
5 мая 2021 11:16
Армагеддец - дублированный трейлер 1
Армагеддец Дублированный трейлер 1
Армагеддец - отрывок 5
Армагеддец Отрывок 5
Кадры из фильма
