Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комната бабочек Комната бабочек
Киноафиша Фильмы Комната бабочек
The Butterfly Room

Комната бабочек, 2012

2012 / Италия / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Анна – обыкновенная женщина, домохозяйка, у которой есть лишь одна странность: невероятная увлеченность бабочками. Не слишком разговорчивая героиня становится как будто одержимой, когда речь заходит об этих красивых насекомых. Это привлекло внимание Джули – дочери-подростка соседей. Она стала общаться с Анной, несмотря на протесты матери, и однажды женщина пригласила ее в дом, чтобы показать масштабную энтомологическую коллекцию. Одна из комнат в жилище героини оказалась заперта, но как только у Джули появилась возможность туда попасть, она нарушила запрет…

  • Создатели фильма ставили цель рассказать, что у каждого человека есть большой секрет,
  • В титрах указано, что сюжет киноленты основан на литературном произведении Зарантонелло. Но роман, название которого упоминается, никогда не публиковался, а картина является ремейком и дополнением к короткометражке этого автора, снятой ранее.
  • Актерский состав состоит из профессионалов жанра хоррор: все исполнители ключевых ролей уже снимались в фильмах ужасов.
  • У Хизер Лангекамп и Пи Джей Соулз, вместе работавших на съемочной площадке, день рождения в один день – 17 июля.

Анна, одержимая бабочками элегантная дама, подружилась с маленькой девочкой Джули. Поначалу обеспокоенная их дружбой мама Джули позже договаривается с Анной, чтобы та присматривала за ее дочерью. Любопытная Джули начинает исследовать все уголки квартиры Анны, открывая ее страшный секрет, скрытый за дверями комнаты, в которую Анна никому не разрешает заходить…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 6 июня 2013
Премьера онлайн 26 июля 2021
Премьера в мире 4 августа 2012
Возраст 18+
Прокатчик AKM
Режиссер
Джионата Зарантонелло
В ролях
Барбара Стил
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Эрика Лирсен
Эллери Спрейберри
Эллери Спрейберри
Джулия Путнэм
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Комната бабочек
Экстрасенс. Дело Софи
Экстрасенс. Дело Софи (2022)
4.352941
Незнакомец
Незнакомец (2021)
5.8
Голем: Начало
Голем: Начало (2018)
5.0833335
Обитатели
Обитатели (2017)
4.4166665
Хороший брак
Хороший брак (2014)
5.181818
Канал
Канал (2014)
5.9
Чат
Чат (2010)
6.785714
Джиперс Криперс 2
Джиперс Криперс 2 (2003)
6.5454545
Бульвар страха
Бульвар страха (2012)
7
Пятница, 13
Пятница, 13 (1980)
6.230769
Один пропущенный звонок
Один пропущенный звонок (2008)
6.2
Как поймать монстра
Как поймать монстра (2014)
7.5833335
Постер фильма Комната бабочек 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Нестрашный триллер про свихнувшуюся бабулю-коллекционера бабочек. Вики говорит, что это называется лепидоптерофилия, вот. У бабули тяга к… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше