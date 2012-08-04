Комната бабочек, 2012

Анна – обыкновенная женщина, домохозяйка, у которой есть лишь одна странность: невероятная увлеченность бабочками. Не слишком разговорчивая героиня становится как будто одержимой, когда речь заходит об этих красивых насекомых. Это привлекло внимание Джули – дочери-подростка соседей. Она стала общаться с Анной, несмотря на протесты матери, и однажды женщина пригласила ее в дом, чтобы показать масштабную энтомологическую коллекцию. Одна из комнат в жилище героини оказалась заперта, но как только у Джули появилась возможность туда попасть, она нарушила запрет…