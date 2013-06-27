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Копы в юбках Копы в юбках
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The Heat

Копы в юбках, 2013

2013 / США
7.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Агент ФБР Сара Эшберн из Нью-Йорка талантлива и умна, но при этом зажата, заносчива и плохо ладит с коллегами и подчиненными. В ходе одного из дел, сулящих ей крупное повышение, Саре приходится объединиться с Шеннон Маллинс, разбитным и прямолинейным детективом-матершинницей из Бостона. Девушкам поручают обезвредить банду бостонского наркобарона, затеявшего кровавою бойню с конкурентами.

Принудительное партнерство столь разных героинь не обойдется без стычек и курьезов самого разного масштаба, но в итоге Сара и Шеннон станут идеальными напарницами, способными не только раскрыть сложное дело, но и изменить друг друга в лучшую сторону.

Криминальный комедийный боевик “Копы в юбках” поставил режиссер Пол Фиг, снимавший эпизоды для “Офиса”, “Замедленного развития”, “Парков и зон отдыха”, “Студии 30” и прославившийся своей отвязной комедией “Девичник в Вегасе” (2011). Дуэт противоположностей на экране воплотили “мисс Конгениальность” Сандра Буллок и звезда “Девичника в Вегасе” харизматичная Мелисса Маккарти.

  • Муж Мелиссы МакКарти Бен Фэлкоун исполнил в фильме роль рабочего, с которым флиртует Шеннон. Ранее супруги появились вместе в фильмах “Девятки” (2007), “Девичник в Вегасе” (2011) и “Поймай толстуху, если сможешь” (2013).
  • Ежегодный школьный альбом Сары Эшберн, который показывают в фильме, в реальной жизни принадлежит непосредственно Сандре Буллок. С помощью цифровых технологий художники добавили очки и брекеты к портрету Буллок, а также убрали все подписи из альбома.
  • Для сценаристки Кэти Дипполд “Копы в юбках” стали дебютом в полнометражном кино. Согласно изданию Huffington Post, Дипполд, Сандра Баллок и Мелисса Маккарти уже давно хотели сделать совместный фильм.
  • Картина должна была выйти в апреле 2013 года, но после успеха на предпоказах продюсеры приняли решение перенести премьеру на летние, более прибыльные месяцы.
  • Изначально у Мелиссы Маккарти не было возможности сняться в фильме из-за конфликта в расписании съемок картины “Поймай толстуху, если сможешь” (2013) и сериала “Майк и Молли”.
  • Несмотря на успех “Девичника в Вегасе” (2011), руководители студии 20th Century Fox изначально ставили под сомнение успех комедийного боевика с женским актерским составом.
  • “Копы в юбках” – третья по счету роль федерального агента для Сандры Буллок после фильмов “Мисс Конгениальность” (2000) and “Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна” (2005).
  • Представитель Управления по борьбе с наркотиками Крейг Гарретт изображен в фильме альбиносом. Дэн Баккедал, сыгравший Гарретта, в реальной жизни не является альбиносом, но его герой указывает Шеннон на то, что предрассудки по отношению к альбиносам являются реальной проблемой.
  • Хотя создатели фильма объявили о планах на сиквел еще до премьеры первого фильма, позже в интервью The Wrap Сандра Буллок заявила, что не будет сниматься во второй части, поскольку разочаровалась в сиквелах после “Скорости 2” и “Мисс Конгениальности 2”. Есть версия, что вместо сиквела будет снят спин-офф о Бет и Джине, героинях Джейми Денбо и Джессики Чаффин.
  • При написании сценария о копах-напарницах Кэти Дипполд вдохновлялась такими классическими боевиками, как “Беги без оглядки” (1986) и “Смертельное оружие” (1987).
  • Фильм стал коммерческим успехом, собрав в прокате 229 миллионов долларов при бюджете в 43 миллиона, и занял 15 строчку среди самых кассовых фильмов 2013 года.
  • В 2014 году фильм “Копы в юбках” получил награды People’s Choice Awards в номинациях “Любимый комедийный фильм” и “Любимая комедийная киноактриса” (Сандра Буллок). Картина также удостоилась признания на American Comedy Awards, Teen Choice Awards и Women Film Critics Circle.

Агенту ФБР и бостонскому полицейскому доверено ответственное задание: выйти на след и обезвредить опасного преступника. И это даже хорошо, что копы — женщины, ведь бандит-то — русский. А непредсказуемости русской смекалки можно противопоставить только столь же непредсказуемую женскую логику.

7.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 4 июля 2013
Премьера в мире 27 июня 2013
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Пол Фиг
Пол Фиг
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Таран Киллэм
Таран Киллэм
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт
Кэйтлин Олсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Копы в юбках 5 постеров
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Копы в юбках
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Прошлый раз фильм Heat с Де Ниро, Аль Пачино и Вэлом Килмером перевели как Схватка. В этот раз - >Копы в Юбках. Богатый русский язык.
Булку в… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Люто не понравилось.
Две непрерывно орущие бабы (у них сверхсекретная, мать её, операция), пол фильма между собой что-то выясняют. Ляпы,… Читать дальше…
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