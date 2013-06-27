Копы в юбках, 2013

Агент ФБР Сара Эшберн из Нью-Йорка талантлива и умна, но при этом зажата, заносчива и плохо ладит с коллегами и подчиненными. В ходе одного из дел, сулящих ей крупное повышение, Саре приходится объединиться с Шеннон Маллинс, разбитным и прямолинейным детективом-матершинницей из Бостона. Девушкам поручают обезвредить банду бостонского наркобарона, затеявшего кровавою бойню с конкурентами.

Принудительное партнерство столь разных героинь не обойдется без стычек и курьезов самого разного масштаба, но в итоге Сара и Шеннон станут идеальными напарницами, способными не только раскрыть сложное дело, но и изменить друг друга в лучшую сторону.

Криминальный комедийный боевик “Копы в юбках” поставил режиссер Пол Фиг, снимавший эпизоды для “Офиса”, “Замедленного развития”, “Парков и зон отдыха”, “Студии 30” и прославившийся своей отвязной комедией “Девичник в Вегасе” (2011). Дуэт противоположностей на экране воплотили “мисс Конгениальность” Сандра Буллок и звезда “Девичника в Вегасе” харизматичная Мелисса Маккарти.