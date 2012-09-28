Идеальный голос, 2012

The Barden Bellas — это студенческая группа, поющая а капелла для девичьей аудитории: важны милые поп-мелодии и безупречный внешний вид. После катастрофического провала в прошлогоднем финале они вынуждены перегруппироваться. Среди новобранцев — первокурсница Бека, независимый начинающий ди-джей, не интересующийся студенческой жизнью…
Картина основывается на книге Мики Рэпкина «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а капелла», в которой рассказывается о студентке, внезапно обнаружившей в себе страсть к пению а капелла, то есть, без музыкального сопровождения.