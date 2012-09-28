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Pitch Perfect

Идеальный голос, 2012

2012 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

The Barden Bellas — это студенческая группа, поющая а капелла для девичьей аудитории: важны милые поп-мелодии и безупречный внешний вид. После катастрофического провала в прошлогоднем финале они вынуждены перегруппироваться. Среди новобранцев — первокурсница Бека, независимый начинающий ди-джей, не интересующийся студенческой жизнью…

  • Увидев название, Адам Дивайн подумал, что это фильм о бейсболе, и не был готов спеть песню на прослушивании. Продюсеры велели ему исполнить любую композицию, и он выбрал лейтмотив Full House. Они были впечатлены, и он был принят на роль Бампера.
  • Сюжетная линия между Бампером и Толстой Эми отсутствовала в сценарии. Дивайн и Ребел Уилсон импровизировали во время совместных сцен, и Девайн часто пытался ее поцеловать. Это привело к тому, что они создали предысторию своих двух персонажей и их общения. Создатели фильма посчитали враждебную сексуальную химию между ними забавной и сохранили часть сцен в фильме, хотя, по словам двух актеров, многое было вырезано, в том числе отсылка к встрече на одну ночь.
  • Элизабет Бэнкс (Гэйл) и Джон Майкл Хиггинс (Джон) снялись во всех своих сценах за единственный день.
  • В эпизоде, когда из автобуса выбрасывали буррито, нечаянно влетело одному из операторов.

Картина основывается на книге Мики Рэпкина «Пой идеально: Погоня за славой вокалиста а капелла», в которой рассказывается о студентке, внезапно обнаружившей в себе страсть к пению а капелла, то есть, без музыкального сопровождения.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 9 мая 2013
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 28 сентября 2012
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джейсон Мур
Джейсон Мур
В ролях
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Бриттани Сноу
Бриттани Сноу
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Адам Дивайн
Адам Дивайн
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ширин999 2 апреля 2015, 12:51
К предыдущему сообщению-страна просрана и великий праздник уже давно превратился в повод побухать.А кино очень смотрибельное,поют круто.
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