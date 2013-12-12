Игорь Поляков – обычный работящий парень, который занимается снабжением жителей Крайнего Севера необходимыми медикаментами и продовольствием. По условиям контракта он на три года оставил любимую жену и детей, и к исходу этого срока красавица Люда так устала от бытовых проблем и одиночества, что начала допускать мысли о расставании. Теща, которая грезит увидеть в зятьях богатого начальника Люды, ставит главному герою ультиматум. У Полякова есть трое суток, чтобы приехать домой, иначе его супруга подаст на развод. Игорь бросает работу, принимает от местного шамана магический амулет и садится на первый попавшийся поезд.
Иногда расстояние, карьера и работа разлучают людей навсегда. А по — настоящему родных — только на миг, сколько бы он не длился. Может случиться, что симпатичный пушистый амулет сведет вместе героев и заставит одних проявить юмор, благородство, преданность и взаимопомощь, других быть просто смешными, глупыми и опасными… Пройдя через разлуку, череду преград, испытаний и искушений, волшебство любви должно победить!
|12 декабря 2013
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