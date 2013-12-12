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Полярный рейс

Polyarnyy reys 18+
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О фильме

Игорь Поляков – обычный работящий парень, который занимается снабжением жителей Крайнего Севера необходимыми медикаментами и продовольствием. По условиям контракта он на три года оставил любимую жену и детей, и к исходу этого срока красавица Люда так устала от бытовых проблем и одиночества, что начала допускать мысли о расставании. Теща, которая грезит увидеть в зятьях богатого начальника Люды, ставит главному герою ультиматум. У Полякова есть трое суток, чтобы приехать домой, иначе его супруга подаст на развод. Игорь бросает работу, принимает от местного шамана магический амулет и садится на первый попавшийся поезд.

  • Съемки фильма велись в Украине, задействовано было три города: Киев, Нежин и Чернигов.
  • Процесс съемок длился два месяца, а итоговое количество материала превысило объем пять терабайт.
  • Последние сцены, в которых фигурирует персонаж Дмитрия Нагиева, создавались на Киевтелефильме в Бортничах.
  • Роль щенка Умки исполняли несколько собак, так как лайки слишком быстро росли. Для каждой сцены привозили нового малыша.
  • Для эпизода в самолете Егора Бероева, исполнившего главную роль, консультировали настоящие летчики. Съемка проходила на аэродроме службы спасения.

Иногда расстояние, карьера и работа разлучают людей навсегда. А по — настоящему родных — только на миг, сколько бы он не длился. Может случиться, что симпатичный пушистый амулет сведет вместе героев и заставит одних проявить юмор, благородство, преданность и взаимопомощь, других быть просто смешными, глупыми и опасными… Пройдя через разлуку, череду преград, испытаний и искушений, волшебство любви должно победить!

Полярный рейс - трейлер
Полярный рейс  трейлер
Страна Украина
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 12 декабря 2013
Дата выхода
12 декабря 2013 Россия Top Film Distribution 12+
12 декабря 2013 Беларусь
12 декабря 2013 Казахстан
20 декабря 2013 США
12 декабря 2013 Украина
Производство Wise Vision
Другие названия
Polyarnyy reys, Polar Flight, Polaarreis, Polārais reiss, Poliarinis reisas, Полярний рейс, Полярный рейс
Режиссер
Сергей Чекалов
В ролях
Егор Бероев
Егор Бероев
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Анна Семенович
Анна Семенович
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.2
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb
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