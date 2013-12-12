Игорь Поляков – обычный работящий парень, который занимается снабжением жителей Крайнего Севера необходимыми медикаментами и продовольствием. По условиям контракта он на три года оставил любимую жену и детей, и к исходу этого срока красавица Люда так устала от бытовых проблем и одиночества, что начала допускать мысли о расставании. Теща, которая грезит увидеть в зятьях богатого начальника Люды, ставит главному герою ультиматум. У Полякова есть трое суток, чтобы приехать домой, иначе его супруга подаст на развод. Игорь бросает работу, принимает от местного шамана магический амулет и садится на первый попавшийся поезд.