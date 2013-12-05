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Постер фильма На крыльях
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На крыльях

, 2013
Россия / драма / 18+
Постер фильма На крыльях

О фильме

Всем им по 18-20 лет. Одна компания — это трейсеры, дети богатых родителей, которые вместо своих университетов тайком убегают в горы за «экстримом», вторая компания — бездомные, кто промышляют мелким воровством в борьбе за выживание.

И есть еще смертельно больная девушка, которой нужны деньги на дорогостоящую операцию. Объединив, ради общего дела, свою энергию, умение и изобретательность, вчерашние подростки сметают со своего пути любые препятствия.

В ролях

Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Евгения Нохрина
Евгения Нохрина
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Сергей Маркеев
Сергей Маркеев
Режиссер Влад Фурман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 декабря 2013
Дата выхода
5 декабря 2013 Россия 16+
5 декабря 2013 Казахстан
5 декабря 2013 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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