Всем им по 18-20 лет. Одна компания — это трейсеры, дети богатых родителей, которые вместо своих университетов тайком убегают в горы за «экстримом», вторая компания — бездомные, кто промышляют мелким воровством в борьбе за выживание.

И есть еще смертельно больная девушка, которой нужны деньги на дорогостоящую операцию. Объединив, ради общего дела, свою энергию, умение и изобретательность, вчерашние подростки сметают со своего пути любые препятствия.