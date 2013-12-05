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Всем им по 18-20 лет. Одна компания — это трейсеры, дети богатых родителей, которые вместо своих университетов тайком убегают в горы за «экстримом», вторая компания — бездомные, кто промышляют мелким воровством в борьбе за выживание.
И есть еще смертельно больная девушка, которой нужны деньги на дорогостоящую операцию. Объединив, ради общего дела, свою энергию, умение и изобретательность, вчерашние подростки сметают со своего пути любые препятствия.
|5 декабря 2013
|Россия
|16+
|5 декабря 2013
|Казахстан
|5 декабря 2013
|Украина