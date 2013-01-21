Меню
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Примесь

Примесь

Upstream Color 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мужчина и женщина сближаются друг с другом, запутавшись в жизненном цикле нестареющего организма.

Примесь - трейлер
Примесь  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 1 октября 2015
Премьера в мире 21 января 2013
Дата выхода
21 января 2013 Россия 18+
9 августа 2013 Австралия
30 августа 2013 Великобритания
28 марта 2014 Испания
21 января 2013 Казахстан
21 января 2013 Украина
23 августа 2017 Франция
Бюджет $50 000
Сборы в мире $587 174
Производство erbp
Другие названия
Upstream Color, Cores do Destino, Color a contracorriente, Feltörő színek, Gizli Kimya, Los colores del destino, Priemaiša, Sắc Màu Ngược Dòng, Upstream Colour, Κόντρα στο ρεύμα, Домішка, Примесь, Цвят по течението, 逆流色彩
Режиссер
Шейн Каррут
Шейн Каррут
В ролях
Эндрю Сенсениг
Эндрю Сенсениг
Брина Паленсиа
Брина Паленсиа
Джули Эриксон
Джули Эриксон
Тед Фергюсон
Тед Фергюсон
Эми Саймец
Эми Саймец
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 16/09/2013 - 22:37:22
Спасибо за совет. Primer я недели две назад посмотрела. Удовольствие примерно как от чтения… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Любопытное кино, но замудрёное. Чувственно-интеллектуальная мешанина, хрен разберешься.
Девушка цитирует книгу, которую не читала, переживает чужие… Читать дальше…
Отзывы Написать
Цитаты
Thief Должен извиниться. Я родился с уродством — моя голова сделана из того же материала, что и солнце.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Примесь - трейлер
Примесь Трейлер
Примесь - тизер 2
Примесь Тизер 2
Кадры из фильма
