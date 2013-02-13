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Beautiful Creatures

Прекрасные создания, 2013

2013 / США
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Подросток Итан Уэйт одержим желанием закончить среднюю поступить в колледж, чтобы покинуть свой маленький городок Гэтлин. В снах ему является таинственная девушка — и она же оказывается новенькой, пришедшей в его школу!

  • Фильм снят по одноименной первой книге «Хроник Кастеров», фэнтезийного цикла, написанного Маргарет Штоль и Ками Гарсиа.
  • Роль Эммы представляет собой комбинацию двух ролей из книги; Эмма, домработница/провидица, и Мэриан, библиотекарь и лучшая подруга покойной матери Итана. Сценарист и режиссер Ричард ЛаГравенезе объединил два образа в надежде привлечь великую актрису. Виола Дэвис была его единственным выбором на эту роль.
  • Режиссер хотел минимума зеленого экрана. В эпизоде праздничного ужина декорации были построены таким образом, что стол вращался с актерами и актрисами на стульях с болтами. Пол под столом также вращался в противоположном направлении, когда Элис Энглерт и Эмми Россум находились на трибунах для парада. Вся установка была построена на гидравлике, поэтому ее можно было раскачивать.
  • Итан ошибочно цитирует стихотворение Чарльза Буковски — Олден Эренрайх (Итан) действительно забыл текст и насмешил Алису Энглерт (Лену). 
  • В книгах Мэйкон Рэйвенвуд — инкуб или вампир. Однако в картине он изображен как могущественный заклинатель.

Итана Уэйта, считающего дни до своего бегства из Гатлина, преследуют сны о прекрасной девушке, которую он никогда не встречал. Когда Лена приезжает жить в дом на самой старой и самой жуткой из всех плантаций города, Итан безоговорочно влюбляется в нее и целенаправленно старается раскрыть секрет их удивительной связи. Лена Дюкейн отличается от всех, кого когда-либо видел маленький южный город Гатлин, она борется с собой, пытаясь усмирить свою силу и проклятие, веками преследовавшее ее семью. Но даже в разросшихся садах, в мрачных болотах и на разрушенных могильниках позабытого Юга секрет не будет жить вечно.

7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 14 февраля 2013
Премьера онлайн 2 июля 2013
Премьера в мире 13 февраля 2013
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе
В ролях
Олден Эйренрайк
Олден Эйренрайк
Элис Энглерт
Элис Энглерт
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Эмми Россам
Эмми Россам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прекрасные создания 14 постеров
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