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Постер фильма Астрал на улице Арлетт
Постер фильма Астрал на улице Арлетт
Постер фильма Астрал на улице Арлетт
Постер фильма Астрал на улице Арлетт
Постер фильма Астрал на улице Арлетт
Постер фильма Астрал на улице Арлетт
Постер фильма Астрал на улице Арлетт
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 4.9
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7 постеров
Киноафиша Фильмы Астрал на улице Арлетт

Астрал на улице Арлетт

388 Arletta Avenue 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Сюжет разворачивается вокруг обыкновенной молодой пары. Таинственный незнакомец устанавливает за ними масштабную слежку, размещая множество скрытых камер в доме. До определенного момента герои не понимают, что происходит. Они находят подброшенные вещи, замечают, что в доме кто-то явно был, периодически обнаруживают записки. Вскоре они догадываются, что за домом идет слежка, и с этого момента начинается круговорот ужасных событий…

  • Большая часть эпизодов фильма снята на те скрытые камеры, которые преступник установил в доме и в автомобиле супругов. Режиссер не дал ответа, была ли такой задумка изначально или к ней пришли из-за ограниченного бюджета проекта.
  • Ник Стал, исполнивший одну из главных ролей, известен многим зрителям по съемкам в хорроре «Зеркала 2» и третьей части «Терминатора».
  • Миа Киршнер, сыгравшая главного женского персонажа, до этого работала в сериале «Дневники вампира», который стал ключевым проектом в ее актерской карьере.
  • В течение всего сюжета зрителям так и не раскрывают, как злоумышленнику удалось установить такое количество камер и сделать это совершенно незаметно.

Эми и Джеймс даже не догадываются, что уже длительное время за ними круглосуточно наблюдают через скрытые камеры, установленные в их доме и на работе. Загадочный человек, затеявший слежку за ними, использует информацию из отснятого материала, чтобы тонко манипулировать ни о чем не подозревающей парочкой, потихоньку разрушая их отношения. Когда Эми неожиданно исчезает, а действия тайного злоумышленника становятся более жестокими, Джеймс делает все возможное, чтобы выяснить, кто стоит за этим кошмаром, и спасти свою жену. Вот только преследующий их человек всегда на шаг впереди...

Астрал на улице Арлетт - трейлер
Астрал на улице Арлетт  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 сентября 2011
Дата выхода
20 июня 2013 Россия Top Film Distribution 16+
20 июня 2013 Беларусь
20 июня 2013 Казахстан
11 сентября 2011 Канада
20 июня 2013 Украина
Сборы в мире $79 500
Производство Copperheart Entertainment
Другие названия
388 Arletta Avenue, 388, 388 Avenue Arletta, Acosados, Avenida do Terror, 388, Korku Bulvarı, Астрал на вулиці Арлетт, Астрал на улице Арлетт, Вулиця Арлет 388, 顫慄鬼影實錄
В ролях
Ник Стал
Ник Стал
Миа Киршнер
Миа Киршнер
Девон Сава
Девон Сава
Аарон Абрамс
Аарон Абрамс
Шарлотта Салливан
Шарлотта Салливан
Криста Бриджес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Все подобные заставки (постеры или как это лучше назвать) напоминают Паронормальное явление))
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Астрал на улице Арлетт - трейлер
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