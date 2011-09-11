Эми и Джеймс даже не догадываются, что уже длительное время за ними круглосуточно наблюдают через скрытые камеры, установленные в их доме и на работе. Загадочный человек, затеявший слежку за ними, использует информацию из отснятого материала, чтобы тонко манипулировать ни о чем не подозревающей парочкой, потихоньку разрушая их отношения. Когда Эми неожиданно исчезает, а действия тайного злоумышленника становятся более жестокими, Джеймс делает все возможное, чтобы выяснить, кто стоит за этим кошмаром, и спасти свою жену. Вот только преследующий их человек всегда на шаг впереди...