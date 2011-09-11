Сюжет разворачивается вокруг обыкновенной молодой пары. Таинственный незнакомец устанавливает за ними масштабную слежку, размещая множество скрытых камер в доме. До определенного момента герои не понимают, что происходит. Они находят подброшенные вещи, замечают, что в доме кто-то явно был, периодически обнаруживают записки. Вскоре они догадываются, что за домом идет слежка, и с этого момента начинается круговорот ужасных событий…
Эми и Джеймс даже не догадываются, что уже длительное время за ними круглосуточно наблюдают через скрытые камеры, установленные в их доме и на работе. Загадочный человек, затеявший слежку за ними, использует информацию из отснятого материала, чтобы тонко манипулировать ни о чем не подозревающей парочкой, потихоньку разрушая их отношения. Когда Эми неожиданно исчезает, а действия тайного злоумышленника становятся более жестокими, Джеймс делает все возможное, чтобы выяснить, кто стоит за этим кошмаром, и спасти свою жену. Вот только преследующий их человек всегда на шаг впереди...
|20 июня 2013
|Россия
|Top Film Distribution
|16+
|20 июня 2013
|Беларусь
|20 июня 2013
|Казахстан
|11 сентября 2011
|Канада
|20 июня 2013
|Украина