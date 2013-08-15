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Дед 005 Дед 005
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Дед 005, 2013

2013 / Россия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Москва, наши дни. Олег Степанович — семидесятилетний полковник ФСБ, выпровоженный на пенсию на пике профессиональной формы. Фанатик своего дела, отставной гений разведки тоскует без работы, коротая дни в парке и у телевизора. А в это время внук Олега Степановича — Андрей, молодой работник МИДа, начинающий дипломатическую карьеру в Армении, попадает в затруднительную романтическую ситуацию. Желая помочь любимому внуку, Олег Степанович отправляется в Ереван, где встречает своего старого товарища из Грузии — кардиолога Ираклия, прибывшего в столицу Армении решать свои семейные проблемы. Профессиональные методы русского чекиста и грузинского кардиолога не всегда радуют их домочадцев, однако, настоящая любовь способна победить даже мастерство виртуозов контрразведки.
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 августа 2013
Премьера в мире 15 августа 2013
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Аркадий Григорян
В ролях
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Андрис Булис
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дед 005 2 постера
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