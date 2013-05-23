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Жизнь Адель Жизнь Адель
Киноафиша Фильмы Жизнь Адель
La vie d'Adèle / Blue is the Warmest Color

Жизнь Адель, 2013

2013 / Франция
7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассница Адель начинает познавать себя как женщину. Она встречается с мужчинами, но не находит в них удовлетворения в сексуальном плане, и ее отвергает подруга, которую она действительно желает. Адель мечтает о большем. Она встречает Эмму, свободолюбивую девушку, которую друзья отвергают из-за ее сексуальности. Ее отношения с Эммой перерастают в нечто большее, поскольку она – единственный человек, с которым Адель может открыто выражать свои мысли. Вместе они исследуют социальные и сексуальные отношения, но вскоре их любовь заходит в тупик…

  • После премьеры возникли споры вокруг режиссера Абделатифа Кешиша и его методов работы. Выяснилось, что он делал сотни дублей для небольших сцен, чтобы добиться желаемого реализма, а его жесткий режиссерский стиль был на грани оскорбления. Обе актрисы заявили, что фильм выглядит таким реальным, потому что Кешиш довел их до предела, и что они больше не хотят с ним работать.
  • Актрисы прочитали сценарий лишь один раз. Кешиш настоял на том, чтобы они забыли его содержание, и вместо этого попросил их импровизировать все свои реплики с максимальной непринужденностью. 
  • На съемочной площадке не было визажиста и парикмахера. Большую часть фильма актрисам не разрешалось наносить макияж.

15-летняя Адель мечтает о вечной любви и встречает очаровательного парня, который тут же влюбляется в неё. Но неожиданно для неё самой, Адель начинает видеть странные сны с участием загадочной девушки с синими волосами, которую случайно встретила на улице. Юная Адель начинает понимать, что её манят не просто синие волосы, её привлекает сама незнакомка.

7.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 7 ноября 2013
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 23 мая 2013
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Абделатиф Кешиш
Абделатиф Кешиш
В ролях
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Леа Сейду
Леа Сейду
Кэтрин Сали
Орельен Рекуан
Орельен Рекуан
Карим Саиди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жизнь Адель 7 постеров
Каннский кинофестиваль «Золотая пальмовая ветвь»
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Жизнь Адель смотреть онлайн

Жизнь Адель
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