Жизнь Адель, 2013

Старшеклассница Адель начинает познавать себя как женщину. Она встречается с мужчинами, но не находит в них удовлетворения в сексуальном плане, и ее отвергает подруга, которую она действительно желает. Адель мечтает о большем. Она встречает Эмму, свободолюбивую девушку, которую друзья отвергают из-за ее сексуальности. Ее отношения с Эммой перерастают в нечто большее, поскольку она – единственный человек, с которым Адель может открыто выражать свои мысли. Вместе они исследуют социальные и сексуальные отношения, но вскоре их любовь заходит в тупик…