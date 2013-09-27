Капитан Филлипс, 2013

Наша рецензия

Пол Гринграсс неумолимо верен себе: за максимально сдержанным, словно бы подсушенным даже посреди моря, документализмом, снятым на ручную камеру и прерывисто-ритмично смонтированным, просвечивает боль, которая, собственно, и лежит в основе любой беспристрастности. В «Капитане Филлипсе» Гринграсс делает ровно то же, что он уже делал в «Кровавом воскресенье» и «Рейсе 93» («Потерянном рейсе»): сухим голосом, почти до самого финала очищенным от слез,…