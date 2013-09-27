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Капитан Филлипс Капитан Филлипс
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Captain Phillips

Капитан Филлипс, 2013

2013 / США
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в апреле 2009 года в открытом море недалеко от берегов Африки. Капитан грузового судна Ричард Филлипс сдается в плен группе сомалийских пиратов, чтобы защитить свой экипаж.

  • В действительности один из членов команды Ричарда после происшествия подал на него в суд, утверждая, что Филлипс знал о риске, но все равно направил судно в гавань, потому что хотел быстрее доставить груз.
  • Реплика «Смотри, я теперь капитан» – чистая импровизация Бархада Абди.
  • Том Хэнкс впервые встретился с актерами, играющими сомалийских корсаров, только при съемке эпизода с захватом моста. Режиссер специально не знакомил их раньше, чтобы напряжение в кадре было достовернее.
  • Для Абди съемка в фильме была актерским дебютом. Позже он признался, что ни разу не смог уснуть накануне из-за нервного напряжения и предвкушения.
  • Слова персонажа Криса Малки о том, что ему не доплачивают за происшествия с пиратами, были неожиданностью для всех участников эпизода, кроме Тома Хэнкса. Их реакция была искренней, а не хорошо сыгранной.
  • Все сомалийские участники съемок в этом фильме дебютировали. Раньше никто из них не снимался в кино.
  • В лазарете с Томом Хэнксом был снят настоящий санитар. Режиссер попросил его вести себя с актером, как при обычных военных учениях. Никакой прописанной последовательности или реплик не было, сцена была импровизированной.
     

Ричард Филлипс — капитан судна MV Maersk Alabama, которое захватили сомалийские пираты в 2008 году. Он предложил себя в качестве заложника, чтобы весь остальной экипаж отпустили. Затем он провел три дня в ужасных условиях в плену, пока не был освобожден спецназом.

7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 декабря 2013
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 27 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Макс Мартини
Макс Мартини
Майкл Чернус
Майкл Чернус
Крис Малки
Крис Малки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Капитан Филлипс 5 постеров
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучшая мужская роль второго плана
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Капитан Филлипс

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Наша рецензия
Пол Гринграсс неумолимо верен себе: за максимально сдержанным, словно бы подсушенным даже посреди моря, документализмом, снятым на ручную камеру и прерывисто-ритмично смонтированным, просвечивает боль, которая, собственно, и лежит в основе любой беспристрастности. В «Капитане Филлипсе» Гринграсс делает ровно то же, что он уже делал в «Кровавом воскресенье» и «Рейсе 93» («Потерянном рейсе»): сухим голосом, почти до самого финала очищенным от слез,…
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Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 01/12/2013 - 19:25:41):Пираты вооружены только четырьмя раздолбаными китайскими автоматами Norinco 56 (клоны АКС-47), еще у одного… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Очередное разочарование.
Том Хэнкс хорош, конечно. Как у него деревенеет шея, когда Филлипс осознает угрозу, это надо уметь, так шеей играть.
Но… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Том Хэнкс может вновь поработать с режиссёром «Капитана Филлипса» Пол Гринграсс ведёт переговоры по поводу работы над фильмом «Новости мира» (News Of The World). 
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7 февраля 2019 12:38
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