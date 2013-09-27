Капитан Филлипс, 2013

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в апреле 2009 года в открытом море недалеко от берегов Африки. Капитан грузового судна Ричард Филлипс сдается в плен группе сомалийских пиратов, чтобы защитить свой экипаж.
Ричард Филлипс — капитан судна MV Maersk Alabama, которое захватили сомалийские пираты в 2008 году. Он предложил себя в качестве заложника, чтобы весь остальной экипаж отпустили. Затем он провел три дня в ужасных условиях в плену, пока не был освобожден спецназом.
Том Хэнкс хорош, конечно. Как у него деревенеет шея, когда Филлипс осознает угрозу, это надо уметь, так шеей играть.
Но… Читать дальше…