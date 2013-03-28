Национальная кинопремия «Ника» за 2012 год в номинация Лучший фильм стран СНГ и Балтии.
Мы все родом из детства. В центре сюжета детские воспоминания главного героя фильма, который, спустя многие годы, возвращается в свой родной город. Все кажется чужим и незнакомым. Наш герой вернулся за своими воспоминаниями, хорошими и плохими, приятными и болезненными. Сможет ли старая гадалка Нина, известная всему городу собирательница снов, освободить уже взрослого человека от, ставших невыносимо тяжелыми, оков прошлого?