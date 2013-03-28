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Vse ushli 18+
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О фильме

Национальная кинопремия «Ника» за 2012 год в номинация Лучший фильм стран СНГ и Балтии.
Мы все родом из детства. В центре сюжета детские воспоминания главного героя фильма, который, спустя многие годы, возвращается в свой родной город. Все кажется чужим и незнакомым. Наш герой вернулся за своими воспоминаниями, хорошими и плохими, приятными и болезненными. Сможет ли старая гадалка Нина, известная всему городу собирательница снов, освободить уже взрослого человека от, ставших невыносимо тяжелыми, оков прошлого?
Все ушли - трейлер
Все ушли  трейлер
Страна Россия / Чехия / Грузия
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 28 марта 2013
Дата выхода
28 марта 2013 Россия Самокат 16+
28 марта 2013 Беларусь
28 марта 2013 Казахстан
28 марта 2013 Украина
Производство Atlantic Film, Georgian Film, Studio Barandov, Prague
Другие названия
Vse ushli, Everybody's Gone, Все ушли
Режиссер
Георгий Параджанов
Георгий Параджанов
В ролях
Автандил Махарадзе
Зураб Кипшидзе
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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