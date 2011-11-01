Невидимый мир, 2011

Фильм состоит из целого ряда новелл, снятых разными режиссерами. Все эти истории объединяет одно – желание показать зрителю то, что ускользает из поля зрения современного человека. При этом речь идет не только о материальных, но и о духовных вещах. Так, например, герои одной из новелл, двое старых друзей, впервые за долгое время сталкиваются на оживленной улице. Их беседа то и дело прерывается, герои отвлекаются на телефонные звонки и смски. В конечном итоге приятели решают продолжить диалог по телефону – при том, что они стоят друг напротив друга. Герой другой новеллы, добрый и отзывчивый парень, работает в отеле. Однако постояльцы даже не замечают мелкого служащего. Лишь слепая девушка, которой помогает герой, относится к нему с должным вниманием…