Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Невидимый мир Невидимый мир
Киноафиша Фильмы Невидимый мир
Mundo Invisível

Невидимый мир, 2011

2011 / Бразилия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм состоит из целого ряда новелл, снятых разными режиссерами. Все эти истории объединяет одно – желание показать зрителю то, что ускользает из поля зрения современного человека. При этом речь идет не только о материальных, но и о духовных вещах. Так, например, герои одной из новелл, двое старых друзей, впервые за долгое время сталкиваются на оживленной улице. Их беседа то и дело прерывается, герои отвлекаются на телефонные звонки и смски. В конечном итоге приятели решают продолжить диалог по телефону – при том, что они стоят друг напротив друга. Герой другой новеллы, добрый и отзывчивый парень, работает в отеле. Однако постояльцы даже не замечают мелкого служащего. Лишь слепая девушка, которой помогает герой, относится к нему с должным вниманием…

  • Новеллы для киноальманаха сняли такие режиссеры, как Мануэл ди Оливейра, Ежи Штур, Гай Мэддин, Джан Витторио Бальди, Тео Ангелопулос и другие.
  • Идея создания киноальманаха на эту тематику пришла бразильскому писателю Леону Какоффу и продюсеру Ренате де Альмейда.
  • Съемки всех новелл проходили в Сан-Паулу, Бразилия. Исключение составила новелла Атома Эгояна “Ереван зримый”, съемки которой проходили, соответственно, в столице Армении.

Коллекция киноновелл о тайнах времени и пространства от выдающихся режиссеров современности! Существует ли в реальности то, что мы видим? Видим ли мы одно и то же, глядя в одну сторону? Возможно ли увидеть иную, невидимую, параллельную реальность? На эти и многие другие вопросы, связанные с концепцией невидимости, пытаются найти ответы самые яркие режиссеры современности.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 22 августа 2013
Премьера в мире 1 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Тео Ангелопулос
Тео Ангелопулос
В ролях
Юпитер Эппл
Джан Витторио Бальди
Соня Брага
Соня Брага
Леон Какофф
Моня Коэн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Рассказы
Рассказы (2012)
6.714286
У каждого свое кино
У каждого свое кино (2007)
6.25
Постер фильма Невидимый мир 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши