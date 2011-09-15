Виолет и Дейзи, 2013

Виолет и Дейзи – пара жующих жвачку молодых убийц, которые небрежно относятся к своей профессии, больше расстроенные тем фактом, что концерт их любимого поп-идола Барби Сандей был отменен. Исполненные решимости собрать деньги, чтобы купить пару новых платьев Барби, дуэт берет на себя новую работу, которую предлагает им их куратор Расс. Однако дело оказывается сложнее, чем они думали…
Две подружки – Виолет и Дейзи – плевать хотели на всякие там законы и правила. Если они чего-нибудь хотят, то обязательно это получат, даже если ради этого придется кого-нибудь убить. Кстати, именно такой способ заработать кажется девчонкам довольно простым – но до поры до времени…