Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виолет и Дейзи Виолет и Дейзи
Киноафиша Фильмы Виолет и Дейзи
Violet & Daisy

Виолет и Дейзи, 2013

2013 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Виолет и Дейзи – пара жующих жвачку молодых убийц, которые небрежно относятся к своей профессии, больше расстроенные тем фактом, что концерт их любимого поп-идола Барби Сандей был отменен. Исполненные решимости собрать деньги, чтобы купить пару новых платьев Барби, дуэт берет на себя новую работу, которую предлагает им их куратор Расс. Однако дело оказывается сложнее, чем они думали… 

  • Когда Виолет собирается принять душ в ванной Гая, если внимательно присмотреться к ее правому плечу, можно увидеть татуировку с розой. Скорее всего, она сделана в честь памяти о ее покойном партнере Роуз.
  • Сценарист, продюсер и режиссер фильма Джеффри Флетчер заявил, перед созданием картины вдохновлялся такими фильмами, как «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Superперцы» Грега Моттолы и «Тельма и Луиза» Ридли Скотта. Само название этого фильма служит отсылкой к последней картине. 
  • Кэри Маллиган изначально была выбрана на роль Виолет, но предпочла роль Айрин в фильме Николаса Виндинга Рефна «Драйв». Ее кандидатуру заменила Алексис Бледел, а в роли ее партнерши выступила Сирша Ронан. Это второй фильм 2011 года, в котором Ронан сыграла убийцу-подростка. Другой – «Ханна» Джо Райта. 

Две подружки – Виолет и Дейзи – плевать хотели на всякие там законы и правила. Если они чего-нибудь хотят, то обязательно это получат, даже если ради этого придется кого-нибудь убить. Кстати, именно такой способ заработать кажется девчонкам довольно простым – но до поры до времени…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 27 июня 2013
Премьера в мире 15 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джеффри Флетчер
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Коуди Хорн
Коуди Хорн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Выгон
0
Жутко громко и запредельно близко
Жутко громко и запредельно близко (2012)
6.9
Не исчезай
Не исчезай (2012)
6.5
Итальянское кино
Итальянское кино (1993)
5
Бесплатные деньги
Бесплатные деньги (1993)
5.769231
Alone Today (2023)
0
Общак
Общак (2014)
7.5
Как я теперь люблю
Как я теперь люблю (2013)
6.909091
Правдивое кино
Правдивое кино (2011)
6.5
Человек, которого не было
Человек, которого не было (2001)
8.538462
Ночь над Манхэттеном
Ночь над Манхэттеном (1997)
6.5833335
Схватка
Схватка (1995)
8.055555
Фильм находится в подборках
Пародийные триллеры Пародийные триллеры
Постер фильма Виолет и Дейзи 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Виолет и Дейзи смотреть онлайн

Виолет и Дейзи

Похожие фильмы онлайн

Общак
 
Правдивое кино
 
Добро пожаловать к Райли
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:47
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 1
Отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши