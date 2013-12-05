Диана. История любви, 2013

Принцесса Диана – самая популярная женщина своего времени, еще при жизни названная «принцессой людских сердец». Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все – от принца Англии до могущественных миллиардеров… Но кого любила она сама?

Через несколько лет после расставания с принцем Чарльзом леди Диана почти забывает о личной жизни и посвящает себя общественной деятельности. Ее график заполнен до предела, встречи и мероприятия идут нескончаемой чередой, пока, посещая одну из лондонских больниц, она случайно не знакомится с 36-летним кардиохирургом. Так начинается роман, ставший по свидетельству многих друзей Дианы «любовью всей ее жизни». Официальные аудиенции в Кенсингтонском дворце и тайные свидания в ночных клубах, радость коротких встреч и боль расставаний, желание всегда быть вместе и стремление избежать огласки…