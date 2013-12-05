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Диана. История любви Диана. История любви
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Diana

Диана. История любви, 2013

2013 / Великобритания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Биографическая драма, поставленная по книге Кейт Снелл “Diana: Her Last Love”, рассказывает о двух последних годах из жизни Дианы, принцессы Уэльской, начиная с ее развода и благотворительных поездок по всему миру и заканчивая трагическим романом с кардиохирургом Хаснатом Ханом и роковой ночью гибели Дианы и Доди Файеда в парижском туннеле.

  • В самом начале фильма зрителю показывают номер Дианы в отеле, где на обеденном столе можно заметить бокал с вином. Это точная копия аутентичного бокала с ужина в отеле Paris Imperial, когда Доди Файед сделал Диане предложение. Отец Доди, Мохамед аль-Файед, заключил оригинальный бокал в акриловую пирамиду, которая выставлена в универмаге Harrods в Лондоне.
  • Постеры к фильму были по случайности размещены на площади Альма в Париже, недалеко от въезда в туннель, где принцесса Уэльская погибла в 1997 году. После общественной шумихи постеры в конечном итоге были убраны.
  • Изделия, воссоздающие знаковые украшения принцессы Дианы, для съемок официально предоставил ювелирный дом Chopard.
  • На роль Дианы рассматривалась кандидатура Джессики Честейн.
  • Начальная и финальная сцены, действие которых происходит в президентском люксе отеля “Риц” в Париже, на самом деле снимались в Fetcham Park House в графстве Суррей в южной Англии.

Принцесса Диана – самая популярная женщина своего времени, еще при жизни названная «принцессой людских сердец». Она покорила сердца миллионов, ей признавались в любви все – от принца Англии до могущественных миллиардеров… Но кого любила она сама?

Через несколько лет после расставания с принцем Чарльзом леди Диана почти забывает о личной жизни и посвящает себя общественной деятельности. Ее график заполнен до предела, встречи и мероприятия идут нескончаемой чередой, пока, посещая одну из лондонских больниц, она случайно не знакомится с 36-летним кардиохирургом. Так начинается роман, ставший по свидетельству многих друзей Дианы «любовью всей ее жизни». Официальные аудиенции в Кенсингтонском дворце и тайные свидания в ночных клубах, радость коротких встреч и боль расставаний, желание всегда быть вместе и стремление избежать огласки…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 декабря 2013
Премьера в мире 5 декабря 2013
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Оливер Хиршбигель
Оливер Хиршбигель
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Ли Асквит-Коу
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс
Кэс Анвар
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающий фильм, красивый и трогательный с трагической развязкой! Наоми Уоттс играет великолепно.
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