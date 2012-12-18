Отверженные, 2012

Каторжник Жан Вальжан выходит на волю после 19-летнего заключения. Существование на свободе ужасно: люди не горят желанием брать на работу экс-преступника, ему нужно отмечаться в полиции. Единственный священнослужитель относится к нему достойно. Но и его Жан умудряется обокрасть…
Действие развивается в начале XIX столетия. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговоренный к тюремному заключению, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни. После смерти Фантины — женщины, за судьбу которой Жан Вальжан считал себя в ответе, — единственным близким ему человеком остается ее дочь Козетта. Ради счастья девушки Жан готов на все.