Отверженные, 2012

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После своего фильма-«прорыва» – энергичной, сжатой и точной драмы «Король говорит!» – Том Хупер сделал даже не шаг, а гигантский прыжок назад. Его «Отверженные», в сущности, не что иное, как тянущееся два с половиной часа размазывание слез и иных, сопутствующих субстанций, словно бы зажеванных на медленной перемотке, по всей поверхности экрана. Собственно, главная претензия здесь скорее может быть адресована авторам исходного мюзикла: Алену…