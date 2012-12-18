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Отверженные Отверженные
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Les Misérables

Отверженные, 2012

2012 / Великобритания
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40 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Каторжник Жан Вальжан выходит на волю после 19-летнего заключения. Существование на свободе ужасно: люди не горят желанием брать на работу экс-преступника, ему нужно отмечаться в полиции. Единственный священнослужитель относится к нему достойно. Но и его Жан умудряется обокрасть…

  • Экранизация знаменитого мюзикла Тома Хупера вышла через 150 лет после дебютной публикации Les Miserables Виктора Гюго.
  • Это первый кино-мюзикл за 10 лет, получивший номинацию на премию Американской киноакадемии за лучший фильм со времен «Чикаго» (2002).
  • На прослушивании Энн Хэтэуэй оставила слушателей в слезах.
  • Эдди Рэдмейн записал свое пение на iPhone в трейлере во время перерыва в съемках в Северной Каролине — с гаджета его и прослушивали.
  • Хэтэуэй отказывается обсуждать, как она потеряла 25 фунтов, чтобы сыграть умирающую Фантину. Она признает, что ее методы были опасными для жизни, и она не хочет, чтобы молодые женщины пробовали их. Но она подтвердила, что употребление овсяной пасты отлично способствовало серьезной потере веса.
  •  Из-за необходимости ежедневно петь актерам не разрешалось употреблять алкоголь. Рассел Кроу и Аманда Сейфрид признались, что не иметь возможности пить оказалось сложно, и он купил ей красиво упакованную бутылку виски в подарок — в честь завершения съемочного процесса.

Действие развивается в начале XIX столетия. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговоренный к тюремному заключению, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни. После смерти Фантины — женщины, за судьбу которой Жан Вальжан считал себя в ответе, — единственным близким ему человеком остается ее дочь Козетта. Ради счастья девушки Жан готов на все.

7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 7 февраля 2013
Премьера в мире 18 декабря 2012
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Том Хупер
Том Хупер
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Хью Джекман
Хью Джекман
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отверженные 18 постеров
Оскар Лучшая женская роль второго плана
Оскар Лучшее сведение звука
Оскар Лучший грим
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После своего фильма-«прорыва» – энергичной, сжатой и точной драмы «Король говорит!» – Том Хупер сделал даже не шаг, а гигантский прыжок назад. Его «Отверженные», в сущности, не что иное, как тянущееся два с половиной часа размазывание слез и иных, сопутствующих субстанций, словно бы зажеванных на медленной перемотке, по всей поверхности экрана. Собственно, главная претензия здесь скорее может быть адресована авторам исходного мюзикла: Алену…
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