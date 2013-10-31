Starперцы, 2013

Четверо закадычных друзей – Билли, Арчи, Сэм и Пэдди – дружат вот уже более полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, квартет отправляется в Лас-Вегас, чтобы как следует оторваться на мальчишнике. Выдержит ли пенсионерское здоровье безумную тусовку в Городе Грехов?
Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, великолепная четверка отправляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть с себя груз прожитого и зажечь как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не подозревают, как за десятилетия эволюционировал Город Грехов…
Лучшим фильмом , можно назвать Трансформеры или… Читать дальше…