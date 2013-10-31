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Last Vegas

Starперцы, 2013

2013 / США
7.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четверо закадычных друзей – Билли, Арчи, Сэм и Пэдди – дружат вот уже более полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, квартет отправляется в Лас-Вегас, чтобы как следует оторваться на мальчишнике. Выдержит ли пенсионерское здоровье безумную тусовку в Городе Грехов?
 

  • Арчи ушел в отставку из ВВС США, той же службы, ветераном которой является актер Морган Фриман. Две фотографии Арчи в форме, показанные в начале фильма — это реальные фотографии Моргана времен его службы. 
  • Аттракцион, на котором катаются Майкл Дуглас и Мэри Стинберген — это  “Stratosphere”. Чтобы снять эту сцену актерам пришлось прокатиться на нем несколько раз. 
  • Все актеры, исполняющие главные роли, имеют премию “Оскар” за актерское мастерство: Майкл Дуглас за фильм “Уолл Стрит”, Морган Фриман за “Малышку на миллион”, Кевин Клайн за “Рыбку по имени Ванда”, а Роберт Де Ниро за фильмы “Бешеный бык” и “Крёстный отец 2”. Актриса Мэри Стинберген получала эту статуэтку за фильм “Мелвин и Говард”. 
  • Изначально фильм получил рейтинг “R” за “сексуальное содержание”, но позже он был изменен на “PG-13”. По словам режиссера Джона Тертлтауба, рейтинг “R” был присвоен лишь из-за того, что в фильме один раз произносилось слово “минет”. Режиссер лично переубедил членов киноассоциации рейтингов в том, что употребление слова допустимо. 

Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-то делает предложение своей юной подружке, великолепная четверка отправляется в Лас-Вегас, чтобы скинуть с себя груз прожитого и зажечь как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не подозревают, как за десятилетия эволюционировал Город Грехов…

7.1 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 13 ноября 2013
Премьера онлайн 4 сентября 2020
Премьера в мире 31 октября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джон Тертелтауб
Джон Тертелтауб
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Морган Фриман
Морган Фриман
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Starперцы 2 постера
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Starперцы

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
jagajaga - потому что раздрожают , не адекватные люди , которые обычный фильм называют ЛУЧШИМ.
Лучшим фильмом , можно назвать Трансформеры или… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
jagajaga - Лучшая комеди года ????????? СУДАРЬ ! Я вам ПОСОВЕТУЮ ЛЕЧИТЬСЯ !!!!!!!!!!! Этот фильм может понравится только тем , кому за 50...… Читать дальше…
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