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Ложь во спасение Ложь во спасение
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Orhim le-rega

Ложь во спасение, 2011

2011 / Израиль / Франция
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

13-летняя Либби отправляется в Израиль, где проживает ее отец Шауль. Они не виделись несколько лет, поэтому тот факт, что Шауль оказывается бездомным, шокирует девочку. Ее приезд в Израиль совпадает с началом ливанской войны. Воспользовавшись ситуацией, Шауль выдает себя и дочь за беженцев и обращается к властям с просьбой предоставить им временное жилье. “Несчастных” готова приютить семья офицера, проживающая в Иерусалиме. Оказавшись в богатом доме, отец и дочь пытаются наладить отношения. Однако Шауль недоволен тем, что Либби строит глазки сыну офицера, девочка, в свою очередь, устает от постоянной лжи. Чем же закончится эта история и как отреагируют окружающие, когда обман откроется?

  • Фильм был удостоен двух премий Международного кинофестиваля в городе Анноне, Франция (специального приза жюри и приза за лучшую музыку), Иерусалимского международного кинофестиваля (Гур Бентвич был отмечен как лучший актер) и Злинского международного кинофестиваля для детей и подростков (премия Милоша Мацоурека). 
  • Майя Кениг выступила не только режиссером, но и сценаристом картины. 
  • Мировая премьера фильма состоялась на 62-м Берлинском международном кинофестивале.

Либби много лет не видела своего отца. Однако теперь им предстоит жить вместе: мать Либби, что живет в Калифорнии, на долгое время отправила девочку в Израиль. Шауль, авантюрист и мечтатель, не особенно готов к возвращению дочери: у него нет ни денег, ни жилья, и он даже не озаботился школой для девочки-подростка. Чтобы найти крышу над головой, отец и дочь притворяются беженцами с Севера страны: в Израиле идет война, и многие семьи из мирных районов готовы приютить жертв обстрелов. Однако теперь Шаулю и Либби нужно не только наладить собственные взаимоотношения, но также и следить за тем, чтобы не попасться на вранье.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 28 февраля 2013
Премьера в мире 13 июля 2011
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Майя Кениг
В ролях
Эля Инбар
Цахи Град
Арэд Йени
Салит Ачимириам
Шимон Мимран
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ложь во спасение 1 постер
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