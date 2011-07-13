Ложь во спасение, 2011

Либби много лет не видела своего отца. Однако теперь им предстоит жить вместе: мать Либби, что живет в Калифорнии, на долгое время отправила девочку в Израиль. Шауль, авантюрист и мечтатель, не особенно готов к возвращению дочери: у него нет ни денег, ни жилья, и он даже не озаботился школой для девочки-подростка. Чтобы найти крышу над головой, отец и дочь притворяются беженцами с Севера страны: в Израиле идет война, и многие семьи из мирных районов готовы приютить жертв обстрелов. Однако теперь Шаулю и Либби нужно не только наладить собственные взаимоотношения, но также и следить за тем, чтобы не попасться на вранье.