Ложь во спасение, 2011

13-летняя Либби отправляется в Израиль, где проживает ее отец Шауль. Они не виделись несколько лет, поэтому тот факт, что Шауль оказывается бездомным, шокирует девочку. Ее приезд в Израиль совпадает с началом ливанской войны. Воспользовавшись ситуацией, Шауль выдает себя и дочь за беженцев и обращается к властям с просьбой предоставить им временное жилье. “Несчастных” готова приютить семья офицера, проживающая в Иерусалиме. Оказавшись в богатом доме, отец и дочь пытаются наладить отношения. Однако Шауль недоволен тем, что Либби строит глазки сыну офицера, девочка, в свою очередь, устает от постоянной лжи. Чем же закончится эта история и как отреагируют окружающие, когда обман откроется?
Либби много лет не видела своего отца. Однако теперь им предстоит жить вместе: мать Либби, что живет в Калифорнии, на долгое время отправила девочку в Израиль. Шауль, авантюрист и мечтатель, не особенно готов к возвращению дочери: у него нет ни денег, ни жилья, и он даже не озаботился школой для девочки-подростка. Чтобы найти крышу над головой, отец и дочь притворяются беженцами с Севера страны: в Израиле идет война, и многие семьи из мирных районов готовы приютить жертв обстрелов. Однако теперь Шаулю и Либби нужно не только наладить собственные взаимоотношения, но также и следить за тем, чтобы не попасться на вранье.