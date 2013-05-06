Отель романтических свиданий, 2013

Элис всего 40 лет, но она уже овдовела. После смерти мужа она получила страховку и может не думать о финансах. Но спустя несколько лет после его гибели женщина все еще не может оправиться. Жизнь наладилась, но она не торопится начинать новые отношения с мужчинами. Однако лучшим подругам надоело смотреть на ее одиночество, и они решают найти ей любовника. Для этого они дарят Элис путешествие на морское побережье, где ее должен ждать симпатичный мужчина. Но все сразу идет не по плану.
Элис молода, красива, занимается любимым делом. Если бы она не потеряла мужа несколько лет назад, то можно было бы сказать, что она просто эталон счастливой женщины. Ближайшие подруги полны решимости выдать ее замуж. Именно для этого они отправляют Элис в самый романтичный отель на свете - легендарную «Нормандию» в Довиле. Уж там-то она точно кого-нибудь встретит!