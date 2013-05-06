Отель романтических свиданий, 2013

Элис всего 40 лет, но она уже овдовела. После смерти мужа она получила страховку и может не думать о финансах. Но спустя несколько лет после его гибели женщина все еще не может оправиться. Жизнь наладилась, но она не торопится начинать новые отношения с мужчинами. Однако лучшим подругам надоело смотреть на ее одиночество, и они решают найти ей любовника. Для этого они дарят Элис путешествие на морское побережье, где ее должен ждать симпатичный мужчина. Но все сразу идет не по плану.