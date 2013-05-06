Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель романтических свиданий Отель романтических свиданий
Киноафиша Фильмы Отель романтических свиданий
Hotel Normandy

Отель романтических свиданий, 2013

2013 / Франция
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Элис всего 40 лет, но она уже овдовела. После смерти мужа она получила страховку и может не думать о финансах. Но спустя несколько лет после его гибели женщина все еще не может оправиться. Жизнь наладилась, но она не торопится начинать новые отношения с мужчинами. Однако лучшим подругам надоело смотреть на ее одиночество, и они решают найти ей любовника. Для этого они дарят Элис путешествие на морское побережье, где ее должен ждать симпатичный мужчина. Но все сразу идет не по плану.

  • С французского название комедии переводится как «Отель Нормандия». Он существует на самом деле и действительно находится в Довиле, где и происходит действие. Там же снимали интерьерные эпизоды.
  • Съемки начались в Париже в марте 2012 года, где продлились 15 дней. После этого съемочная группа отправилась на курорт Кальвадос, где работала в течение нескольких дней.
  • В картине принимали участие более 600 статистов, а также сотрудники компании «Groupe Lucien Barriere».
  • Все время пока велись съемки в отеле, он не прекращал работать ни на минуту. Все это происходило под изумленными взглядами постояльцев.
  • В эпизодических ролях задействовали настоящих служащих отеля.
  • Композитор Жан-Клод Пети впервые писал музыку для фильма Шарля Немеса.

Элис молода, красива, занимается любимым делом. Если бы она не потеряла мужа несколько лет назад, то можно было бы сказать, что она просто эталон счастливой женщины. Ближайшие подруги полны решимости выдать ее замуж. Именно для этого они отправляют Элис в самый романтичный отель на свете - легендарную «Нормандию» в Довиле. Уж там-то она точно кого-нибудь встретит!

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 26 декабря 2013
Премьера в мире 6 мая 2013
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Шарль Неме
В ролях
Эрик Элмоснино
Эрик Элмоснино
Элена Ногуэрра
Элена Ногуэрра
Эри Абиттан
Эри Абиттан
Фредерик Бель
Фредерик Бель
Энн Жирар
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Нежность
Нежность (2012)
6.769231
Отель
Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических (2011)
6.642857
Безумная свадьба
Безумная свадьба (2014)
6.625
Пришельцы 3: Взятие Бастилии
Пришельцы 3: Взятие Бастилии (2015)
7.230769
Роковая красотка
Роковая красотка (2006)
7.357143
Пиратское телевидение
Пиратское телевидение (2012)
5.1
Если б я была мужчиной
Если б я была мужчиной (2017)
4.6875
Не все дома
Не все дома (2020)
5.1666665
Безумные соседи
Безумные соседи (2017)
5.5
С вещами на вылет!
С вещами на вылет! (2016)
5.4
Каникулы на море
Каникулы на море (2011)
5.882353
Переполох на районе
Переполох на районе (2012)
3.7
Постер фильма Отель романтических свиданий 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отель романтических свиданий смотреть онлайн

Отель романтических свиданий
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Безумная свадьба
 
Если б я была мужчиной
 
Безумные соседи
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App