Марк, Гена и Толя раньше вместе учились в университете. На очередной встрече они выпивают и предаются воспоминаниям. Марк собирается звонить девочкам по вызову, но его друзья не в настроении. Гена верен жене, хотя их чувства и угасли. А Толя приготовил собственный сюрприз. Неожиданно в гости приезжает Майя, в которую все трое были влюблены во время учебы. Сначала разговор не ладится, и тогда компания решает сыграть в правду. Вот только она окажется такой, что не все захотят ее узнать.