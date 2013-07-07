Марк, Гена и Толя раньше вместе учились в университете. На очередной встрече они выпивают и предаются воспоминаниям. Марк собирается звонить девочкам по вызову, но его друзья не в настроении. Гена верен жене, хотя их чувства и угасли. А Толя приготовил собственный сюрприз. Неожиданно в гости приезжает Майя, в которую все трое были влюблены во время учебы. Сначала разговор не ладится, и тогда компания решает сыграть в правду. Вот только она окажется такой, что не все захотят ее узнать.
По сюжету, основанному на популярной пьесе французского драматурга Филиппа Леллуша, трое бывших однокурсников собираются на квартире поболтать под водочку и вспомнить юность. Разухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить девочек, но не находит поддержки у друзей: автодилер Геннадий скорее по привычке хранит верность жене, а хозяин квартиры – физик и неудачник Анатолий – подготовил для всех сюрприз. Он приглашает в гости звезду их курса Майю, в которую все трое были влюблены 20 лет назад. Разговор на четверых не клеится, пока не начинается предельно откровенная игра в правду. Друзья узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. Пройдут ли их отношения проверку правдой?
|11 июля 2013
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