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Игра в правду

Igra v pravdu 18+
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О фильме

Марк, Гена и Толя раньше вместе учились в университете. На очередной встрече они выпивают и предаются воспоминаниям. Марк собирается звонить девочкам по вызову, но его друзья не в настроении. Гена верен жене, хотя их чувства и угасли. А Толя приготовил собственный сюрприз. Неожиданно в гости приезжает Майя, в которую все трое были влюблены во время учебы. Сначала разговор не ладится, и тогда компания решает сыграть в правду. Вот только она окажется такой, что не все захотят ее узнать.

  • В основе сюжета лежит пьеса с одноименным названием французского драматурга Филиппа Леллуша. Режиссер сначала адаптировал ее для российского театра и выпустил постановку в 2007 году. Он решил снять и полнометражный фильм по сценарию, однако смог это сделать только через 6 лет.
  • Все четыре основных актера, задействованных в ленте, принимали участие в адаптации сценария.
  • Ожидалось, что картину представят на фестивале Кинотавр, однако создатели не успели завершить работу. Даже за неделю до премьерного показа окончательной версии монтажа еще не было.
  • Цветовую коррекцию делали в Финляндии, поскольку это обходится дешевле, чем в России.
  • Тимур Бекмамбетов стал одним из исполнительных продюсеров проекта.

По сюжету, основанному на популярной пьесе французского драматурга Филиппа Леллуша, трое бывших однокурсников собираются на квартире поболтать под водочку и вспомнить юность. Разухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить девочек, но не находит поддержки у друзей: автодилер Геннадий скорее по привычке хранит верность жене, а хозяин квартиры – физик и неудачник Анатолий – подготовил для всех сюрприз. Он приглашает в гости звезду их курса Майю, в которую все трое были влюблены 20 лет назад. Разговор на четверых не клеится, пока не начинается предельно откровенная игра в правду. Друзья узнают друг о друге то, чего, возможно, предпочли бы не знать. Пройдут ли их отношения проверку правдой?

Игра в правду - трейлер
Игра в правду  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 7 июля 2013
Дата выхода
11 июля 2013 Россия Bazelevs Distribution 18+
11 июля 2013 Беларусь
11 июля 2013 Казахстан
19 июля 2013 Литва N-16
7 июля 2013 США
11 июля 2013 Украина
Сборы в мире $1 102 806
Производство Bazelevs Production
Другие названия
Igra v pravdu, Game of Truth, Patiesības spēle, Žaidžiame tiesą, Игра в правду
Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Игра в правду

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Не совсем понятно, почему этот фильм прошел так тихо и незаметно. Видимо, основную роль сыграло отсутствие рекламы. Или постер в виде противных… Читать дальше…
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Игра в правду - трейлер
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