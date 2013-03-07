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Ангел - хранитель Ангел - хранитель
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Schutzengel

Ангел - хранитель, 2012

2012 / Германия
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сбежавшая из дома Нина становится свидетельницей убийства своего первого парня в роскошном берлинском отеле. Преступник – производитель и экспортер оружия Томас Бакер, начальник службы безопасности которого хочет представить убийство как самооборону. Нину принимают в программу защиты свидетелей, потому что она хочет дать показания против убийцы в суде. Когда на ее убежище нападают, телохранителям Максу и Хелене удается устранить нападавших, однако Хелена оказывается смертельно ранена. Теперь Макс в одиночку должен спасти девушку от преступников… 

  • Фильм был произведен продюсерской компанией «Босоногие фильмы» Тиля Швайгера и Warner Bros. с ориентировочным бюджетом в 7,5 миллионов долларов США. 
  • Отказник по убеждениям, Швайгер сообщил, что на церемонии вручения наград он встретил солдата, который ослеп во время миссии в Афганистане, когда спасал своего товарища. Его единственная просьба заключалась в том, чтобы общественность узнала, что немецкие солдаты делают для своей страны за границей. 
  • Фильм снимался в Берлине и английском городе Брайтоне. Для съемок использовались камеры Arri Alexa M и Arri Alexa с объективами Zeiss. Команда использовала камеры Canon EOS 600D для столкновений и Phantom HD Gold для замедленной записи.

15-летняя сирота Нина становится свидетелем убийства, совершенного торговцем оружия Бакером. Защиту Нины, которую Бакер хочет во чтобы то ни стало «убрать», прокуратура поручает бывшему солдату германского спецназа Максу Фишеру. Вскоре становится ясно, что в прокуратуре на Бакера работает «свой человек», поэтому Макс больше никому не может доверять. Вместе с Ниной он бежит как от своих бывших коллег из полиции, так и от киллеров Бакера. У Нины было тяжелое детство и поэтому она не доверяет взрослым. «Волк-одиночка» Макс вполне может понять ее, но нуждается для защиты вверенной ему девочки в поддержке подопечной. Смертельно опасная, практически безвыходная ситуация сплачивает обоих – они становятся друзьями и находят убежище у Руди, лучшего друга Макса со времен военной операции в Афганистане. Когда прокурор Сара узнает, что защита Нины поручена ее бывшему возлюбленному Максу, она, на свой страх и риск, соглашается им помочь. Однако ни Руди, ни Сара не в состоянии остановить людей Бакера, продолжающих преследовать Макса с Ниной.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 7 марта 2013
Премьера в мире 7 марта 2013
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Прокатчик A Company
Режиссер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Луна Швайгер
Луна Швайгер
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Каролина Шух
Хайнер Лаутербах
Хайнер Лаутербах
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ангел - хранитель 2 постера
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Ангел - хранитель
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 21/03/2013 - 20:05:11
Ну что за бред, если ты действительно спасаешь ребенка, то нормальные адекватные люди так и… Читать дальше…
Натаха 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 23/03/2013 - 14:35:15
абсолютно не согласна, дочь достаточно взрослая для этого фильма, к тому же там нет никаких… Читать дальше…
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