Ангел - хранитель, 2012

Сбежавшая из дома Нина становится свидетельницей убийства своего первого парня в роскошном берлинском отеле. Преступник – производитель и экспортер оружия Томас Бакер, начальник службы безопасности которого хочет представить убийство как самооборону. Нину принимают в программу защиты свидетелей, потому что она хочет дать показания против убийцы в суде. Когда на ее убежище нападают, телохранителям Максу и Хелене удается устранить нападавших, однако Хелена оказывается смертельно ранена. Теперь Макс в одиночку должен спасти девушку от преступников…
15-летняя сирота Нина становится свидетелем убийства, совершенного торговцем оружия Бакером. Защиту Нины, которую Бакер хочет во чтобы то ни стало «убрать», прокуратура поручает бывшему солдату германского спецназа Максу Фишеру. Вскоре становится ясно, что в прокуратуре на Бакера работает «свой человек», поэтому Макс больше никому не может доверять. Вместе с Ниной он бежит как от своих бывших коллег из полиции, так и от киллеров Бакера. У Нины было тяжелое детство и поэтому она не доверяет взрослым. «Волк-одиночка» Макс вполне может понять ее, но нуждается для защиты вверенной ему девочки в поддержке подопечной. Смертельно опасная, практически безвыходная ситуация сплачивает обоих – они становятся друзьями и находят убежище у Руди, лучшего друга Макса со времен военной операции в Афганистане. Когда прокурор Сара узнает, что защита Нины поручена ее бывшему возлюбленному Максу, она, на свой страх и риск, соглашается им помочь. Однако ни Руди, ни Сара не в состоянии остановить людей Бакера, продолжающих преследовать Макса с Ниной.
Ну что за бред, если ты действительно спасаешь ребенка, то нормальные адекватные люди так и… Читать дальше…
абсолютно не согласна, дочь достаточно взрослая для этого фильма, к тому же там нет никаких… Читать дальше…