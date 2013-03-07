Ангел - хранитель, 2012

15-летняя сирота Нина становится свидетелем убийства, совершенного торговцем оружия Бакером. Защиту Нины, которую Бакер хочет во чтобы то ни стало «убрать», прокуратура поручает бывшему солдату германского спецназа Максу Фишеру. Вскоре становится ясно, что в прокуратуре на Бакера работает «свой человек», поэтому Макс больше никому не может доверять. Вместе с Ниной он бежит как от своих бывших коллег из полиции, так и от киллеров Бакера. У Нины было тяжелое детство и поэтому она не доверяет взрослым. «Волк-одиночка» Макс вполне может понять ее, но нуждается для защиты вверенной ему девочки в поддержке подопечной. Смертельно опасная, практически безвыходная ситуация сплачивает обоих – они становятся друзьями и находят убежище у Руди, лучшего друга Макса со времен военной операции в Афганистане. Когда прокурор Сара узнает, что защита Нины поручена ее бывшему возлюбленному Максу, она, на свой страх и риск, соглашается им помочь. Однако ни Руди, ни Сара не в состоянии остановить людей Бакера, продолжающих преследовать Макса с Ниной.