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Карты, деньги, два ствола Карты, деньги, два ствола
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Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Карты, деньги, два ствола, 1998

1998 / Великобритания
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четверо живущих в Лондоне приятелей - Эдди, Толстый Том, Мыло и Бекон - оказываются в крайне щекотливой ситуации. Друзья вложили все свои деньги в карточный турнир, где их соперником стал опасный гангстер Гарри Лонсдейл по прозвищу Креститель. Парни надеялись влегкую сорвать солидный куш, но сами попали на деньги. Теперь у них есть всего неделя, чтобы собрать и выплатить Гарри 500 тысяч фунтов. Случайно Эдди узнает о том, что еще одна местная банда планирует налет на подпольную нарколабораторию. У героя рождается рискованный план - перехватить у “коллег” награбленное и вернуть долг…

  • Фильм был посвящен памяти Ленни Маклина, исполнителя роли Гарри Крестителя. Актер скончался от рака лёгких за месяц до премьеры. 
  • В общей сложности в фильме 44 персонажа, при этом 17 актеров, снимавшихся в картине, были дебютантами. 
  • Каталог Botheby's, в котором содержатся сведения о двух старинных ружьях, является пародией на известный аукционный дом Sotheby's. 
  • Во время съёмок по инициативе режиссера Гая Ричи был устроен футбольный матч между актерами. Всего в нем приняли участие пять команд, в одной из них играл профессиональный футболист Винни Джонс, исполнивший в фильме роль Большого Криса.

Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему и его «спонсорам» каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трех «ботаников», выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четверки не заканчиваются...

7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 25 июля 2013
Премьера онлайн 4 марта 2021
Премьера в мире 23 августа 1998
Возраст 16+
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Мэттью Вон
Мэттью Вон
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Винни Джонс
Винни Джонс
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Надо сходить посмотреть на большом экране ) ✊
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