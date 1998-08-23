Карты, деньги, два ствола, 1998

Четверо живущих в Лондоне приятелей - Эдди, Толстый Том, Мыло и Бекон - оказываются в крайне щекотливой ситуации. Друзья вложили все свои деньги в карточный турнир, где их соперником стал опасный гангстер Гарри Лонсдейл по прозвищу Креститель. Парни надеялись влегкую сорвать солидный куш, но сами попали на деньги. Теперь у них есть всего неделя, чтобы собрать и выплатить Гарри 500 тысяч фунтов. Случайно Эдди узнает о том, что еще одна местная банда планирует налет на подпольную нарколабораторию. У героя рождается рискованный план - перехватить у “коллег” награбленное и вернуть долг…
Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему и его «спонсорам» каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трех «ботаников», выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четверки не заканчиваются...