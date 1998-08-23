Карты, деньги, два ствола, 1998

Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри-Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему и его «спонсорам» каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трех «ботаников», выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четверки не заканчиваются...